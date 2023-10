Fin del cobro de la maleta de cabina: la UE aprueba el derecho de los pasajeros a llevar una pieza de mano gratis en el avión

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles en Estrasburgo, a petición del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, una resolución que reconoce el derecho de todos los pasajeros de la UE a llevar consigo una maleta de mano sin coste adicional. "Es una obligación. Hacemos público un derecho que muchos ciudadanos no conocen, no saben y no exigen. Queremos informar a los ciudadanos de sus derechos, pero sobre todo pedimos a la Comisión que obligue a todas las compañías a cumplir con la ley".

El Pleno de Estrasburgo ha aprobado por amplia mayoría una resolución que insta a las aerolíneas a garantizar que los pasajeros puedan transportar el equipaje de cabina de manera gratuita. El eurodiputado de Ciudadanos ha conseguido que el texto incida sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que asegura que la maleta de mano es un elemento indispensable del transporte de los pasajeros. "Con esta resolución, el Parlamento exige que se cumpla la ley ya existente, aunque ciertas compañías no la cumplan".

A pesar de las sentencias, todavía se sigue permitiendo que ciertas aerolíneas cobren por el equipaje de cabina y los pasajeros que no pagan dicha tarifa extra son multados en la puerta de embarque por llevar consigo una maleta de mano. Por esta razón, el Pleno de la Eurocámara ha reclamado en Estrasburgo a la Comisión y los Veintisiete que garanticen el cumplimiento de la decisión del TJUE y pongan fin a esta práctica ilegal y abusiva para el consumidor.

"Una compañía puede ser low cost, pero no puede ser low rights. Los ciudadanos no tienen que estar defendiendo sus derechos permanentemente para embarcar en un avión", ha insistido Cañas, que ha lamentado situaciones "dolorosas" y "violentas" a las que han tenido que enfrentarse los pasajeros por ejercer sus derechos frente a aquellos que les amenazan con pagar o no embarcar. "No podemos permitir que los ciudadanos estén sujetos a la arbitrariedad de compañías que prefieren pagar sanciones a cumplir la ley".

En este sentido, el europarlamentario ha incidido en que existe "una resolución del TJUE que dice que no se puede cobrar un precio adicional por el equipaje en cabina, que forma parte del precio del billete", y ha declarado que, con esta resolución, el Parlamento "le está exigiendo a la Comisión que respete y haga respetar derechos de los pasajeros".

La resolución a su vez aborda la necesidad de armonizar las medidas y el peso de las maletas para que todas las aerolíneas que operan en la UE utilicen los mismos estándares. La diferencia en los estándares entre una aerolínea y otra supone costes adicionales ocultos para los pasajeros, lo que dificulta las opciones del pasajero para elegir la mejor oferta. Esta práctica podría considerarse abusiva, especialmente teniendo en cuenta los vuelos de conexión y la posibilidad de que un pasajero deba volar, en un mismo día, en diferentes compañías aéreas, con diferentes estándares.

Información "transparente" desde las aerolíneas

Asimismo, insiste en asegurar que las compañías aéreas proporcionen información transparente sobre el precio final y el horario del vuelo, así como otros posibles costes ocultos como la asignación de asientos, que dificultan al consumidor conocer por anticipado el coste total del billete.

"Los ciudadanos no tienen que estar reclamando día tras día en las colas antes del embarque sus derechos, eso lo tienen que garantizar la Comisión y los países miembros. Deben garantizar que los ciudadanos tienen el derecho y las compañías la obligación de cumplir la ley. Por los derechos de los ciudadanos y por la libre competencia entre compañías", ha concluido.

Resolución no vinculante

La resolución aprobada, que responde a la petición presentada por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, no tiene carácter vinculante y solamente insta a la Comisión Europea a desarrollar la normativa que permita aplicar una sentencia europea que dictamina que las compañías aéreas no deben cobrar un suplemento por el equipaje de mano.