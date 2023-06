Renfe retrasa a 2024 su llegada a París por la lentitud burocrática francesa

La llegada de los trenes de Renfe a París se retrasará al menos hasta entrado 2024. El mismo día en el que el operador ferroviario presentó sus conexiones hasta Lyon y Marsella, tuvo que aplazar de nuevo su entrada en la capital francesa por la falta de los permisos de seguridad necesarios. La compañía pública no puso una fecha concreta, pero sí manifestó que "sueña" con comenzar a trabajar antes de los Juegos Olímpicos del próximo verano.

El presidente de Renfe, Raül Blanco, explicó este lunes que la empresa trabaja con el objetivo de operar ya durante la cita olímpica. Para ello, debe lograr todavía el certificado de seguridad para el tramo entre Lyon y París -en Francia los permisos van por línea-. El dirigente defendió que no existía ningún problema. "Hay que cumplir con todos los requisitos, se está trabajando", dijo.

No obstante, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, celebró el pasado mes de enero, en la cumbre Hispano-Francesa de Barcelona, que la alta velocidad española llegaría a París antes de terminar 2023. Finalmente, no será así.

"Se trata de un proceso complejo; está yendo más lento de lo que hubiésemos querido", añadió Blanco. Y remató: "España tiende a ser un país muy abierto –los trenes de Ouigo hace años que circulan-, lo hemos visto con las telecomunicaciones y la energía. La competencia es buena; espero que el resto de los países aplique el mismo baremo".

Las quejas sobre las trabas burocráticas en Francia no son nuevas para un país con fama de proteccionista con su economía. En una entrevista concedida en abril, el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, respondió a las quejas del operador español. "No quiero criticar a Renfe, pero se quejan mucho de que hay trabas y estas resultan de algunas elecciones técnicas, siendo el principal problema el sistema de señalización de los trenes que quería introducir en Francia y no es compatible con el sistema que hay entre París y Lyon", señaló.

Pero más allá de llegar a la capital, Blanco manifestó que la voluntad de Renfe es la de convertirse "en un operador de referencia en Francia". Así, además de la alta velocidad también quiere crecer con operaciones transfronterizas y servicios de cercanías y media distancia. La compañía trabaja para presentarse a los concursos, aunque por el momento no se le adjudicó ninguno.

Lyon y Marsella a partir de este verano

La empresa sí tiene fecha definitiva para las rutas Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella. La primera arrancará el 13 de julio y la segunda dos semanas después, el día 28. Los billetes se pondrán a la venta el 21 de junio.

La organización arrancará con una campaña de precios agresivos, de 9 euros por trayecto en los viajes internos en Francia –la línea pasa por destinos como Montpellier, Aviñón, Besiers o Narbona-; de 19 euros para las conexiones entre España y Montpellier y Narbona; y de 29 euros para las rutas completas.

Para la operativa utilizará la marca Renfe, con la que aspira a competir con SNCF –el operador francés- tras romper la joint-venture que mantenían para el corredor transfronterizo por las "pérdidas insostenibles" alegadas por la organización gala. Desde hace casi dos años, opera el mercado interior español a través de su marca Ouigo y es la única que cuenta con los permisos para la conexión Barcelona-París en la actualidad.