El asiento del inodoro también hace 'Check Out': un 87% de huéspedes admite haber robado en los hoteles

Lo que es de uso personal o conocido como "amenities toiletries" pueden guardarse por ser una "cortesía" cuando haces el 'Check Out' en un hotel. Evidentemente, objetos higiénicos de una habitación, como puede ser el asiendo de un inodoro, no entran en esa lista de cortesía. Sin embargo, hay amigos de lo ajeno que no tienen ni un grado de pudor (ni asco) y se los llevan al momento de retirarse con sus maletas. Tal como este insólito hurto, hay otros miles. Aquí el listado de los robos de los huéspedes de los hoteles en lo que va del año.

En el mundo de la hostelería hay una realidad. Y es que, en 2023, el 87% de los huéspedes admite haber robado en los hoteles. Así lo evidencia un reciente estudio basado en una encuesta online a 1.051 personas mediante una herramienta de sondeo hecha a medida en enero del presente año por Passport Photo Online.

Entre las principales conclusiones, además del enorme dato general de hurtos, el 26% de los encuestados, confesó cometer pequeños robos en los hoteles durante todas sus estancias. En este contexto, la mayoría de las personas considera "aceptable robar accesorios de baño (32%)", seguido de "artículos de aseo (27%)" y "cosas del minibar (26%)". En el 'Top' de artículos robados se encuentran las toallas (35%), las jaboneras (35%) y las cajas de pañuelos (34%).

A modo de defensa, el estudio señala que los establecimientos suelen cobrar por los objetos sustraídos (35%) cuando pillan a alguien.

Robos en hoteles por país

Si bien los robos en hoteles se producen en todo el mundo, donde más se manifiestan son, en primer lugar, en Estados Unidos, con un 75%; en segundo lugar, en Australia, con un 73%; en tercer lugar, en Canadá, con un 70%; y en cuarto lugar, en nuestro país, con un 67%, según lo deja ver un estudio de una guía de hoteles y donde, además, se revela que este fenómeno se refleja más en hoteles de cinco estrellas que en hoteles de gama inferior.

Para realizar el informe, los investigadores han establecido "niveles de hurto" según el tipo de artículo u objeto sustraído, los cuales están seleccionados por "ladrones de andar por casa", "ladrones de guante blanco" y "ladrones extravagantes".

En la primera categoría de "ladrones de andar por casa", nos encontramos con el perfil más tradicional. El que sustrae los objetos más típicos. Entre los artículos que más se roban, están las toallas (77.5%), que coincide como el "objeto más deseado" con el estudio anterior, los albornoces (65%), las perchas (50%), bolígrafos (39%) y cubiertos (33,6%).

En la segunda, en la de los "ladrones de guante blanco", entran aquellos amigos de lo ajeno más arriesgados. Aquellos que sustraen objetos que no entran en las maletas. Entre los artículos que más roban, están las obras de arte (20,2%), almohadas (14,3%), televisores (6,1%) y, sorprendentemente, colchones (4,2%).

¿El asiento del inodoro?

En la tercera y más sorprendente categoría está el perfil de "ladrones extravagantes". Tal como lo dice su nombre, este perfil de ladrón se hace de artículos "extravagantes". Entre ellos, se destaca el hurto de la alcachofa de la ducha, el lavabo completo y el asiento del inodoro.

Si estos ladrones son sorprendidos, se tendrán que enfrentar a la justicia y pagar multas que van desde los 400 euros por hurtos que no superen esa cifra. Los que la superen, tendrán que enfrentarse a la prisión, en un periodo que va de 6 a 18 meses.