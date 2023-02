Dos siglos de gloriosos robos de joyas y diamantes; algunos todavía sin resolver

Las joyas siempre han sido adorado objeto de robo en cualquier época de la Humanidad, casi desde que se descubriera el oro. En elEconomista.es hacemos un breve recorrido por los robos de diamantes o alta joyería más sonados de la actualidad para terminar en otro muy enigmático que corresponde a otro siglo y que, además, nunca se resolvió... Se trata del asalto a la Corona Irlandesa. Pero empecemos por los más recientes:

París: 85 millones en alta joyería

Corría el año 2008 cuando cuatro atracadores con pistola en mano entraron a las bravas en esta famosa y exclusiva joyería de la capital de Francia en horario de apertura, con un gran volumen de clientes dentro y a plena luz del día, haciéndose rápidamente con un botín de decenas de joyas por un valor de 85 millones de euros.

Joyería Harry Winston, París.

Los atracadores, casi al más puro estilo de La casa de papel, irrumpieron disfrazados con pelucas rubias y gafas de sol. Sin pegar ni un solo tiro ni siquiera para asustar, emprendieron con el exitoso saqueo. Solo necesitaron 15 minutos. Este robo sigue siendo a día de hoy el más grande y el más rápido de la historia del país galo.

2005. El gran robo en Ámsterdam

En este caso nos vamos un poco más atrás, a este mismo mes pero de 2005, pero el robo fue similar al anterior... Rápido y eficaz. Un coche de carga de la aerolínea holandesa KLM fue interceptado en plena pista por un grupo de ladrones profesionales armados que también iban disfrazados, en esta ocasión como empleados del aeropuerto. Estos suplantadores consiguieron hacerse con 100 millones de dólares en joyas y diamantes. Nada desdeñable.

Aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam

Estos genios del robo lo tuvieron todo meticulosamente preparado mucho antes, razón por la que el robo fue tan limpio y exitoso: dos semanas atrás los ladrones robaron los uniformes de trabajo y otro vehículo de carga idéntico al de los diamantes, con el que interceptaron el que iba con las joyas cuando se dirigía al avión que las transportaría a Amberes.

Amberes y sus diamantes robados

Año 2003. Una banda de atracadores italianos se hizo con un suculento botín de 100 millones de euros en Amberes, en una de las poblaciones con mayores riqueza en forma de oro y diamantes del planeta. Los ladrones tuvieron que superar hasta diez niveles de alta seguridad del Centro de diamantes de dicha ciudad y, aún así, consiguieron ejecutar la operación desfalco sin dejar ni una sola huella.

Centro de diamantes de Amberes.

Veinte años después los diamantes sustraídos no han aparecido. Lo único que sí se consiguió fue detener al cabeza de la banda, Leonardo Notarbartolo, condenado a diez años de prisión.

'Sustracción en el museo'. La Haya, 2002

Diciembre de 2002. Ese año, los trabajadores de Museon, el prestigioso museo de ciencias de Holanda, despertaron con mucho frío pero también con la nada agradable noticia de que los diamantes de la exhibición temporal de ese momento habían sido robados.

Museon, el prestigioso museo de ciencias de Holanda.

Una persona todavía no identificada a día de hoy, consiguió entrar en la noche del domingo en este histórico centro de exposiciones –situado en La Haya– y logró salir de allí con el botín sin ser detectado ni por el circuito cerrado de cámaras ni por ninguno de los preparados agentes de seguridad. Y fue un buen pellizco: el valor de los diamantes ascendía a 12 millones de dólares.

Robo a la Corona Irlandesa

Se le conoce como el histórico caso del gran robo de las joyas de la Corona Irlandesa, aunque realmente lo que se le sustrajo a esta casa real en 1907 fueron las insignias de la Más Ilustre Orden de San Patricio. Y es que estas prestigiosas reliquias, que eran usadas habitualmente por el rey en momentos muy especiales, estaban debidamente custodiadas y cuidadas en un lugar secreto del Castillo de Dublín... hasta que un día alguien decidió acabar con esta solemne costumbre.

Las insignias sustraídas en 1907 de la Más Ilustre Orden de San Patricio.

Y es que el astuto ladrón supo dar con el no tan buen escondite: la biblioteca de la expugnable fortaleza. La sustracción fue tan sutil que no se descubrió hasta que los consortes de por aquel entonces, el rey Eduardo VII y la reina Alejandra, visitaron el castillo con la intención de usar dichas insignias en un importante acto oficial. Pero cuando abrieron la caja fuerte que las custodiaba ahí no había ni un rubí. Ha pasado algo más de un siglo y las joyas aún no han sido encontradas. Ladrones y compinches se llevaron el secreto a la tumba.