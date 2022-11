Duran i Lleida sale del consejo de Aena y se centrará en los activos de la compañía en Brasil

Josep Antoni Duran i Lleida sale del consejo de administración de Aena y se centrará en los activos de la compañía en Brasil. Así lo ha comunicado la propia compañía este mismo jueves en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la citada comunicación, se concentrará dentro del Grupo Aena a las nuevas responsabilidades que le han sido encomendadas como consejero de la recién constituida sociedad Bloco do onze Aeroportos do Brasil para la gestión de once aeropuertos en el país.

Duran i Lleida era hasta hoy y desde el pasado 29 de enero de 2019 consejero independiente de la sociedad gestora de los aeropuertos españoles y miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática de la empresa.

Aeropuertos de Brasil

Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, resultó adjudicataria en subasta pública de la concesión de 11 aeropuertos en Brasil hace apenas unos meses. Estos activos están ubicados en cuatro estados (São Paulo, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais y Pará) y serán gestionados por la española por un plazo de 30 años, con la posibilidad de cinco años más.

El más grande de ellos, el Aeropuerto de Congonhas, es el segundo con más tráfico de pasajeros de Brasil. Está situado en el Estado de São Paulo, un área de 248.219 km², aproximadamente el 50% de España, y su población es de 46,3 millones de habitantes, similar a la de España o Argentina, dos veces la de Chile o cuatro veces la de Portugal. Estos datos de población ofrecen una enorme área de captación. Además, São Paulo es el mayor centro financiero de Latinoamérica y Brasil, la mayor economía de la región y la novena del mundo.