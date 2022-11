Las patronales del transporte rechazan unirse a la huelga de camioneros: "Es irresponsable"

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), la principal organización sectorial, rechaza unirse a la huelga convocada por la Plataforma del Transporte, una organización minoritaria que provocó, sin embargo, un colapso logístico el pasado mes de marzo con otro paro similar.

Todas las organizaciones que integran el comité se están pronunciando en la misma línea.Ni Fenadismer, ni Astic, ni CTEM, ni ninguna de las demás organizaciones que integran el CNTC secundarán así los paros. Así lo han decidido en las últimas horas las diferentes asociaciones, a las que se han sumado la patronal logística UNO, ATA, Cepyme y la CEOE. Todas ellas consideran dicha medida una presión injustificada e irresponsable en las actuales circunstancias, teniendo en cuenta, además, las medidas estructurales y económicas aprobadas por el Gobierno en los últimos meses.

La Asamblea de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha votado así hoy por unanimidad no secundar el paro de transportistas que dará comienzo este lunes, al considerar que no hay "motivos suficientes para llevar a cabo esta medida extrema".

Sin motivo

"Fenadismer considera que en la actualidad no se dan las circunstancias para convocar en este momento un paro del transporte, que no ha sido demandado por sus bases, al no haber motivos suficientes para llevar a cabo esta medida extrema", manifestó esta organización sobre el paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera.

Si finalmente no lo suspendieran y decidieran llevarlo adelante, pese a su "previsible baja participación", Fenadismer apela a la "responsabilidad de los convocantes para que respeten la decisión de la mayoría de los transportistas de continuar prestando sus servicios que en este momento demanda la sociedad y la economía española". A su juicio, las medidas legislativas aprobadas tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno en este último año, tanto estructurales como económicas, "no justifican en la actualidad llevar a cabo esta medida de presión límite".

Asimismo, defendió que el sector "no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica que atravesó a principios de año como consecuencia de la brutal escalada de los precios de los combustibles". "Si bien en la actualidad se encuentran en precios elevados, las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y asimismo disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar dicho impacto, que Fenadismer confía que el Gobierno se comprometa a mantener vigentes a partir del próximo mes de enero", aseguró esta organización.

Rechazo de la logística

UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, se ha mostrado también "absolutamente contraria" a la nueva convocatoria de paro indefinido en el transporte. A juicio del presidente de la patronal logística, Francisco Aranda, "es irresponsable convocar una movilización de estas características, pues pone en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados". "Desde UNO exigimos que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro", ha defendido Aranda.

Tras recibir las consultas de asociaciones sectoriales y empresas afectadas por el paro convocado a partir del próximo lunes por un sector minoritario del transporte por carretera, CEOE, CEPYME y ATA han manifestado también su oposición al mismo, "al entender que sólo agravará la difícil situación económica en la que ya nos encontramos las empresas y la población en general".

Respeto

"Por supuesto, debemos respetar la decisión de aquellos que decidan ejercer su derecho a secundar el paro, pero de ninguna manera pueden imponer su voluntad a quienes deseen seguir trabajando. No pueden repetirse los actos violentos, las coacciones y los bloqueos y cortes de tráfico que sucedieron en marzo de 2022", han asegurado las tres organizaciones en un comunicado conjunto.

Desde el colectivo convocante denuncian, sin embargo, el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector y descargar las mercancías por parte de los propios conductores.

La ministra de Transprotes, Raquel Sánchez, ha señalado este miércoles durante el viaje en pruebas de la Variante de Pajares que desde la inspección analizan todas las denuncias que les llegan al respecto pero que estas deben ser concretas para poder actuar consecuentemente. En este sentido, apuntó que escucharán las reclamaciones pero que el escenario "no tiene nada que ver" con el que había el pasado mes de marzo cuando se convocaron los paros por parte de la misma plataforma.