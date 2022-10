Goldman estima que Aena duplicará su 'ebitda' en el próximo periodo de inversión

Las perspectivas de Aena son mejores de lo que parece. Esta es la principal conclusión del informe Why the outlook is better than it seems; up to buy de Goldman Sachs sobre el gestor aeroportuario español en el que el banco de inversión destaca que la compañía ya ha descontado el alza de los costes de la energía en sus previsiones. En este sentido, la compañía estima que Aena podría alcanzar hasta 900 millones de euros de ebitda durante el próximo periodo de inversión, el DORA III, es decir, entre 2027 y 2031.

El citado informe reza que la combinación del incremento del tráfico con la reducción de costes que se deriva de la autosuficiencia energética que Aena espera para el año 2026 y el incremento de tarifas que se cobran a los operadores y que ahora están congeladas, permitirá que la compañía pase de los 470 millones estimados para el ejercicio 2023 a entre 800 y 900 millones en el citado periodo.

Este año, en cambio, deberá asumir los incrementos de la factura energética. Goldman Sachs calcula que el gasto de energía de Aena este ejercicio será de unos 240 millones como consecuencia de la situación actual del mercado. Según el informe del banco de inversión, los niveles prepandemia se situaban sobre los 80 millones, es decir, pasa de representar el 4 al 12% de ebitda esperado para 2023.

En el medio plazo, es decir, para el periodo de inversión actual (entre 2022 y 2026), Goldman estima que el ebitda de Aena se incrementará a una tasa del 14% anual, impulsado por el incremento del tráfico previsto durante los próximos ejercicios. Esto implicaría, según su opinión, una vuelta alos niveles de beneficios y dividendos por acción anteriores a la crisis del Covid en torno a 2025 o 2026, teniendo en cuenta el aumento de los intereses de deuda del gestor aeroportuario y las refinanciaciones.

Subida de negocio no regulado

Goldman destaca que una de los fuertes de Aena será la división de su negocio entre una parte regulada y otra que no lo está. En este sentido, el banco de inversión destaca que en los próximos ejercicios Aena crecerá en la parte del negocio no regulado, es decir, las actividades comerciales como las tiendas de duty free, el alquiler de vehículos, o la alimentación y bebidas, frente a la parte regulada, las tarifas que se cobran a los operadores aéreos. En concreto, estima que el porcentaje de ebitda regulado pasará del 63% en 2017 al 54% en 2025. Este hecho le permite protegerse frente a la inflación, ya que los ingresos que provienen de las actividades no reguladas podrán verse incrementados por la revisión de contratos.

Con todo y con ello, Goldman Sachs aconseja la compra de títulos de la compañía que encabeza Maurici Lucena, revisando al alza su recomendación que hasta ahora había sido neutral. El precio objetivo pasa a 140 euros, diez menos que en la anterior, pero con un potencial del 33%.