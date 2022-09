IAG volverá a beneficio este año y guarda un as en la manga ante las dudas en la compra de Air Europa

IAG prevé volver a beneficio este año. Así lo ha confirmado Luis Gallego, consejero delegado de IAG, durante el Ágora de elEconomista.es celebrado este lunes. En este sentido, y preguntado por la operación de adquisición de Air Europa, Gallego se ha mostrado convencido de avanzar para conseguir el 100% del capital de la aerolínea española pero ha mostrado sus dudas por su éxito. "Nuestra intención es seguir para tener el 100%, no es tener una posición financiera, pero igual no se puede hacer", afirmó. En este sentido, apuntó a un plan B para seguir creciendo si la adquisición de Air Europa fracasa. "Si no se puede hacer, tenemos otra estrategia para ver cómo crecemos en la región", admitió, rechazando desvelarla por ahora.

Gallego quiso recordar que IAG está ahora "en un proceso de hablar con la compañía", en referencia a Air Europa, en el que además de hablar del precio, que en esta nueva intentona no está fijado, "no solo tiene que ver la situación económica de la compañía, también las sinergias".

Con respecto a los resultados de este ejercicio, Gallego recordó que pese a que el primer semestre los números siguen siendo negativos, "estamos confiados de que el año va a ser positivo y vamos a ganar dinero y tener caja". En este sentido, recordó que el mayor reto que tiene ahora el grupo es generar caja para pagar la deuda y seguir invirtiendo en nuevos aviones y el bienestar del grupo, si bien apunta en positivo para todas las aerolíneas del grupo.

Esta situación será posible gracias a, entre otras cosas, las coberturas de combustible que mitigan el impacto del precio del fuel por un periodo de tiempo. "Luego te llevas el impacto", reconoció, al tiempo que recordaba que es una problemática que afecta a todo el sector. "Competimos en el Atlántico norte con grandes aerolíneas americanas que no tienen coberturas y tienen que repercutir los costes en el precio, nosotros podemos evitarlo un tiempo", apuntó.

Contribución al turismo y el PIB

Luis Gallego, consejero delegado de IAG, insistió durante su discurso inaugural el compromiso de IAG con la sostenibilidad y con el desarrollo de Madrid como un nuevo hub europeo capaz de escalar puestos entre los principales aeropuertos europeos. "IAG genera de forma directa, indirecta e inducida más de 9.300 millones de euros al PIB español, el 0,6%, por los millones de turistas que vuelan con la aerolínea ( ) Son 160.000 puestos de trabajos, un 0,9% de los empleos en España. Son cifras que hablan por sí solas", afirmó Gallego durante su intervención.

Sostenibilidad

El consejero delegado de IAG puso el acento sobre la necesidad de que España acelere en la transición ecológica, más ahora de la mano de los fondos respaldados por la Unión Europa. "La aviación es responsable de un 2,2% de las emisiones globales. Descarbonizar el sector no será fácil, pero es también una oportunidad para reducir la huella de carbono. En este sentido, fuimos el primer grupo de aerolíneas del mundo en comprometernos a alcanzar emisiones netas cero en 2050". Además, IAG "va a reemplazar hasta 140 aviones en los próximos cinco años" y tiene una clara apuesta por el uso del combustible sostenible SAF (por sus siglas en inglés).

"Necesitamos transformar el modelo económico de España para adaptarlo a los retos medioambientales. Se nos presenta la oportunidad histórica de cambiar el rumbo y forjar un futuro", según Gallego. ". Pensamos que es factible que el 60% del combustible sea sostenible para 2050, pero para ello necesitamos acelerar la producción global, incluyendo nuestros acuerdos con Repsol y Cepsa. Pensamos que es necesario construir 30 plantas en Europa en los próximos ocho años", sostiene el CEO de IAG, en las que España podría jugar un papel clave. El máximo directivo del holding quiso recordar cómo el Gobierno británico ha dispuesto fondos por unos 190 millones de euros para construir cinco plantas de SAF a partir de 2025. "España tiene la oportunidad de situarse al mismo nivel. ¿Por qué no podemos ser también líderes en combustible sostenible para la aviación? España podría desarrollar una actividad ecológica y, al mismo tiempo, crear empleos ( ) En IAG nuestro compromiso con España es irrenunciable".