B&B negocia con 15 hoteles en España para estrenar su red de independientes

La cadena B&B Hotels ha iniciado negociaciones con una quincena de hoteles independientes en España para que se incorporen a su plataforma tecnológica y asuman la nueva marca del grupo, Inspired by B&B Hotels, según revela Jairo González, histórico directivo de la firma y que será el encargado de pilotar esta iniciativa a nivel global. Se trata de una nueva línea de negocio que pretende complementar a la principal de la compañía francesa, basada en los contratos de arrendamiento (asset light).

B&B quiere aprovechar la elevada atomización que existe en el parque hotelero de España y en otros países de Europa, especialmente en el segmento de una a tres estrellas, para captar nuevos establecimientos. En concreto, en el mercado español dos tercios de las camas hoteleras, alrededor de dos millones, pertenecen a hoteles independientes.

"En el mercado siempre está de fondo la necesidad de concentración en el sector hotelero y, en realidad, no hay ninguna, pero cuando tienes un negocio hotelero necesitas una infraestructura y una tecnología y siendo un hotel pequeño es muy difícil llegar al mercado", explica el consejero delegado de la nueva división.

Con Inspired by B&B se busca satisfacer esa necesidad de "tener la mejor tecnología de operación hotelera para minimizar costes y ser rentable y, además, dotar de capacidad para llegar al huésped y, en definitiva, vender más", abunda en una entrevista con elEconomista.es. "Siendo independiente es muy complicado y en una plataforma de vanguardia como B&B pueden vender mucho más y con unos costes bajos", señala Jairo González.

Los hoteles que se unan a Inspired by B&B tomarán la marca, podrán aprovechar la plataforma de la cadena con la misma tecnología, la gestión hotelera, de canales y de precios y se unirán a "una red muy potente en Europa y que está creciendo". En España, la compañía, ubicada en el nicho económico, tiene 39 hoteles y en Francia más de 300. González incide en que con la gestión de los ingresos en la plataforma "potenciará el ingreso por habitación disponible". Estima que los ingresos podrán crecer entre un 25% y un 30%.

La cadena propiedad de Goldman Sachs aloja en la actualidad a 15 millones de huéspedes al año en sus más de 650 hoteles en el mundo y la fidelización es una nota distintiva. "La mitad repite tres o cuatro veces cada año con nosotros", subraya González. De este modo, la plataforma de B&B representa una oportunidad para miles de hoteles independientes. "Cuantos más hoteles se unan a la red, ésta será más fuerte porque los huéspedes tienen más alternativas", asegura.

El directivo atisba "un potencial enorme en España" y en otros países como Alemania, Francia o Italia, donde es "aún mayor". España contabiliza alrededor de 14.000 hoteles, de los que el 73% son de una a tres estrellas, según los últimos datos recogidos por BoldData en 2019. En Italia hay cerca de 33.000 establecimientos, en Francia casi 19.000 y en Alemania más de 17.600.

Ahora bien, para unirse a Inspired by B&B la cadena impone unos requisitos de calidad mínimos que se alineen con las prestaciones que ofrecen hoy sus hoteles. "Tienen que ser hoteles que compartan valores y atiendan a los clientes en producto y servicio como B&B", afirma. "Pueden ser hoteles a estrenar o que lleven tiempo rodando y estén próximos a su renovación, que tengan un producto moderno o fácilmente convertible a moderno", añade.

González, no obstante, evita cifrar los objetivos de incorporación de hoteles. Prevé que el proceso será lento inicialmente", pero, dado el potencial, considera que "el recorrido es exponencial". "Preferimos no dar números para no ser esclavos de ellos", advierte.

Por el momento, la iniciativa se ha lanzado como una prueba piloto que arrancará en España. "En otoño tendremos una idea más real sobre los planes comerciales que podremos poner encima de la mesa", puntualiza. Por ahora "estamos negociando con 15 hoteles" en España y el plan es "comenzar a rodarlo con cinco o 10 hoteles y entender bien el feedbak de nuestros equipos antes de lanzarlo de forma masiva". "Queremos que los primeros hoteles tengan un propósito, que se puedan demostrar ciertos procesos para que a posteriori se puedan industrializar", explica.

A futuro, la expectativa es que esta plataforma acoja incluso a más hotes de los que tiene hoy B&B en el mundo –más de 650–. "Deberíamos conseguir muchos hoteles y fácilmente superar esa cifra", asegura González. "El crecimiento de esta vía no son hoteles que hay que construir. Pasar de una gestión externa a una propia de arrendamiento lleva dificultades y esto es un modelo mucho más sencillo", expone. Además, "las barreras de conexión y desconexión para los hoteles son muy pequeñas", agrega.

Negocio complementario

El proyecto nace sin fecha de caducidad y "es muy complementario" al negocio de arrendamiento y operación, que es la prioridad de B&B. En un inicio la base operativa se ubica en Madrid, aunque en el futuro, al escalarlo a otros países, "está por ver cómo nos organizamos, pero cada uno tiene una independencia operativa plena, por lo que habrá una coordinación global y un desarrollo comercial local".

Para B&B esta nueva línea de negocio reportará ingresos adicionales a través de los 'fees' de conexión iniciales y de un porcentaje de las ventas de cada hotel que se sume a Inspired, que podría situarse entre el 8% y el 10%, aproximadamente. Los contratos serán de entre cinco y diez años, aunque con un modelo que se puede ir ajustando. "No queremos capturar a nadie", precisa.