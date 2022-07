Eddie Wilson (Ryanair): 'El impacto de la huelga es mínimo, afecta más a la reputación de España'

En vísperas de una huelga de personal de cabina que complicará las operaciones de Ryanair en 10 aeropuertos españoles durante las tres semanas que quedan de un mes tan importante como es julio, Eddie Wilson, CEO de la compañía de vuelos baratos, considera que ya tiene un acuerdo firmado con los trabajadores, con CCOO, y descarta seguir negociando con USO, a la que culpa del conflicto. Asegura que el impacto de los paros en junio fue "mínimo" ya que "no tienen el apoyo de la gente". Y ve complicada la situación del hangar de mantenimiento en Sevilla, en el que se han invertido más de 30 millones de euros. Hay ya sobre la mesa un ERE para 80 de los 250 trabajadores. Estos días concede entrevistas para trasladar su versión

¿Prevé alguna solución para la huelga?

No es una huelga tradicional porque no tiene el apoyo de la gente. Llevamos cuatro años negociando con USO sin acuerdo, pero por el contrario hemos llegado a un acuerdo con CCOO en tan solo seis semanas. CCOO no es un sindicato suave, y es además el sindicato más importante aquí. El problema es USO. Su táctica es de los años 70 y 80, consiste en secuestrar el turismo y la recuperación económica española. Son fórmulas que ya han fracasado. Nos pidieron un incremento salarial del 167% y de ahí no se han movido.

¿Hay entonces una solución, o la huelga es inevitable?

La solución es el acuerdo que hemos firmado con CCOO. Ese es el acuerdo. Hemos firmado dos documentos que incluyen mejoras salariales, nuevos sistemas de distribución del trabajo. No es cierto que sea la consecuencia de una sentencia judicial que estamos obligados a cumplir, hay firmas en el documento (señala las firmas mientras lo exhibe). No es una sentencia, es un acuerdo. Todo el mundo quiere conseguir más dinero y más tiempo libre por su trabajo, eso lo entendemos todos. Ryanair sostiene en España 300.000 empleos con su actividad, algo a lo que un pequeño grupo está haciendo daño. Tenemos poca rotación de trabajadores en la compañía, lo que demuestra que no están descontentos, y hay un compromiso por mejorar las condiciones laborales. Pero pedir un 167 % de incremento salarial no es buscar un compromiso.

¿Cuánto está costando la huelga a la compañía?

El impacto está siendo mínimo. Estamos teniendo más problemas por la huelga de controladores en distintos países de Europa y por la falta de personal en tierra que por esta huelga del personal de cabina. Pero el impacto está siendo mínimo porque la gente no está apoyando la huelga. USO quiere llevarse el rédito de las cifras de cancelaciones y retrasos, pero no se deben a la huelga sino a la coincidencia con problemas de controladores en Francia, pero en junio nuestras cifras son buenas, estamos en un 115% respecto a antes de la pandemia, con un 95% de los vuelos llenos, 7,8 millones de pasajeros British canceló más de 100 vuelos y no tiene ninguna huelga.

¿Está teniendo un coste reputacional?

Evidentemente la huelga no es algo que sea bienvenida, pero nosotros no podemos controlar si hay daño reputacional. El problema lo tiene algún sindicato, no nosotros. Porque no es que sea todo el mundo contra Ryanair, sino que es un sindicato quien tiene problemas con nuestra compañía, con el Gobierno, con Easyjet, con todo el mundo. Para nosotros el impacto es mínimo, pero es más un problema reputacional para España, para la imagen que puede transmitir el país al turismo con estas huelgas.

¿Repercutirá la huelga en los precios de los billetes?

No. Hay una cuestión que no tiene que ver con la huelga y es que la industria va a ser menor, por lo que habrá que subir precios. Nuestras tarifas son extraordinariamente bajas, con una media para Europa de unos 37 euros por billete. Puede que haya que subir a 50 ó 60 euros, pero en cualquier caso seguirán siendo más baratos que los de la competencia. Pero no tiene nada que ver con la huelga.

Michael O'Leary decía hace unos días en prensa que volar es demasiado barato, insostenible

A eso me refería. Pero no es algo que tenga que ver con la huelga ni con la situación en España, sino con un problema general.

Conflicto sevillano

¿Va a cerrar el hangar de mantenimiento de aviones en Sevilla por otro conflicto laboral que se mantiene desde hace meses?

Se puede salvar. Tenemos un gran apoyo institucional, tanto del alcalde de Sevilla como del presidente de la Junta de Andalucía. Estamos contentos aquí desde hace años. Pero tenemos también otras quince instalaciones de mantenimiento en otras localizaciones. Hay que entender para organizar el trabajo que los aviones se someten a mantenimiento en estas instalaciones durante el invierno para estar volando durante el verano. Así que se debe ajustar el trabajo a ese ritmo, trabajando más en los meses de invierno y con el verano libre, y aquí no quieren hacerlo. Es como abrir un restaurante de cenas a la hora del almuerzo. Hemos iniciado un ERE para 80 personas.

-¿Va a cerrar el hangar?

Está en manos de la gente, de si quiere trabajar de acuerdo al modelo que acordamos cuando empezamos a trabajar aquí. Estamos hablando. Vinimos en diciembre a presentar un plan para crecer y esa es nuestra intención, pero si no hay acuerdo el hangar de Sevilla se puede ir haciendo más y más pequeño. Podemos tener un acuerdo, pero el modelo es que no podemos trabajar en mantenimiento en verano, cuando los aviones están en el aire.