Telefónica acelera la venta de su filial chilena con Wom como principal candidato

El grupo Telefónica acelera estos días la filial chilena con el operador Wom entre los favoritos para hacer suyos los más clientes de Movistar Chile. En concreto, la operación afronta la fase decisiva con la recepción de las primeras ofertas vinculantes. A lo largo del pasado agosto, Telefónica compartió sus cuentas y la documentación confidencial de su filial chilena con los inversores inicialmente interesados, con las preceptivas 'due diligence'. Por lo tanto, ahora llega el turno de afinar las propuestas en busca del inversor idóneo.

En la lista corta de pretendientes de Telefónica Chile se encuentran, además de Wom, las empresas Entel y Claro VTR, así como los grupos argentinos Vrio -matriz de Directv en Chile- e IntegraTec, del trasandino José Luis Manzano, que la pasada primera adquirió Telefónica de Perú, según informó ayer el diario chileno La Tercera.

El perfil de Wom suena con fuerza en el seno de Telefónica, una vez que el operador propiedad del fondo de inversión británico Novator Partner pugna para recuperar el terreno perdido tras la delicada situación de principios de año. De hecho, el pasado 21 de marzo, el operador chileno salió oficialmente del denominado capítulo 11, desde entonces con una una nueva estructura de propiedad, la puesta en marcha de un nuevo Plan de Reestructuración, así como la recapitalización y la reducción de 650 millones de deuda financiera. El operador Wom cuenta con más de 8 millones de clientes en Chile -el segundo por número de líneas, con una cuota de mercado del 25%-, así como con la red 5G más grande del país.

La oportunidad de Wom de consolidarse en el mercado chileno con la compra de Movistar Chile se presume de alto interés. Según la prensa chilena, Wom estaría dispuesto a adquirir la totalidad de los activos de la filial de Telefónica, algo que aparece en el horizonte de sus rivales. En concreto, el operador público Entel estaría dispuesto a pujar por los activos de fijo, una vez que los de móvil provocaría conflictos de competencia. Claro VTR (propiedad de América Móvil) mostraría interés únicamente por los negocios del móvil, mientras que Wom pujará por el paquete complejo, tanto fijo como móvil.

Previsiblemente, Wom contará con las bendiciones regulatorias del gobierno chileno, una vez que el operador ha confirmado el compromiso en la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones del país tras completar el proyecto FON (Fibra Óptica Nacional) con más de 7.553 kilómetros de fibra en cinco grandes regiones. En ese empeño, la compañía ya cuenta desde junio con la autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para comenzar las operaciones del servicio de banda ancha mayorista, decisivo para que muchas zonas rurales de Chile puedan acceder a internet de alta velocidad.

Según los últimos datos actualizados de Subtel, Movistar Chile suma 5,9 millones de abonados de móvil, por detrás de de Entel, mientras que en telefonía y banda ancha fija Movistar pugna por el liderazgo con Claro VTR, la primera con 1,330 millones de líneas y la segunda con 1,334 millones.

En su objetivo de Telefónica de salir de Hispanoamérica, una vez que se despeje la venta de Chile, solo faltaría por acordar las transacciones de México y Venezuela, así como dirimir las trabas regulatorias en Ecuador, Uruguay y Colombia, en todos los casos como Millicom con destinatario de las activos. Precisamente en Uruguay, la sociedad pública Empresas Públicas de Medellín (EPM), con el 67,5% del capital, se ha comprometido a no bloquear la venta.