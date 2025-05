Telefónica aborda la venta de Chile y México, tras salir de Uruguay, Perú y Argentina

Telefónica afronta la recta final de la venta de sus filiales chilena y mexicana, con ingresos a la vista de 1.200 y 500 millones, respectivamente, con la ayuda de Citi y J.P Morgan, respectivamente, como bancos principales, apoyados por el Santander y Rothschild. El suma y sigue de las ventas de Telefónica en Hispanoamérica no tiene freno, tras el acuerdo del pasado miércoles por la noche para vender la filial uruguaya a Millicom por 400 millones de euros, 389 millones de euros. Desde principio de año, ya han cambiado de manos las subsidiarias argentina (ahora del grupo Clarín a cambio de 1.190 millones de euros) y la peruana, adquirida por Integra por un importe de 900.000 euros, incluida una deuda de 1.200 millones de euros.

En Chile, Telefónica ha realizado esta semana un movimiento que se presume decisivo para acelerar la desinversión: la concesión de un crédito para abordar los compromisos financieros de los próximos años, así como aportar liquidez y tranquilidad al negocio. En concreto, se trata de una inyección de 348 millones de euros al cambio. Citi trabaja con la compañía, responsable de sondear a posibles interesados, entre los que sobresale América Móvil, Millicom, una vez descartada Wom, aún convaleciente de su reciente quiebra técnica. El primer operador tendría que lidiar intensamente con las autoridades de competencia, mientras que el segundo debería cuadrar sus cuentas y capacidad de financiación tras la compra de Uruguay y el proceso pendiente en Colombia.

Precisamente, la concesión de un préstamo de Telefónica de 620 millones a su filial peruana, anunciada el pasado 9 de abril, aceleró la venta de esos activos, en una operación que se materializó cuatro días después, el 13 de abril.

En el caso de México, el proceso se ha encargado al banco JP Morgan, con la dubaití Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, como potencial interesada, junto con la filial mexicana de Wal-Mart, propietaria del operador móvil virtual Bait. Pese a carecer de infraestructuras y frecuencias móviles (el operador utiliza actualmente la infraestructuras de AT&T), el valor de mercado de los activos prevé alcanzar los 500 millones.

La transacción de Telefónica Uruguay ha quedado supeditada a la consecución de los correspondientes permisos regulatorios, sin que a priori se presuman especiales dificultades, una vez que Millicom no opera actualmente en el país con mayor PIB per cápita de Latinoamérica. De hecho, la compañía Millicom no opera en ese mercado, lo que despeja gran parte de las posibles incertidumbres sobre competencia, algo que aún no ha podido solventar el mismo grupo, precisamente con Telefónica, en la adquisición de Telefónica Colombia.

A todo lo anterior se añade el empeño del regulador sectorial uruguayo por fomentar las inversiones en telecomunicaciones, mejorar la calidad del servicio y garantizar el servicio universal. Telefónica Uruguay atesora una cuota en el negocio de móvil del 29%, sólo superado por la pública Antel, con 1,4 millones de clientes, entre los que se incluyen usuarios de 4G gracias a una cobertura que alcanza el 97% del territorio. Además, el operador dispone de licencias en las bandas de 850 MHz (para servicios de telefonía 2G y 3G, así como espectro en la banda de 700 MHz y 1.900 MHz, para conectividad de 4G y 5G). Telefónica Movistar Uruguay también ofrece sus servicios para el mercado de empresas, apoyado sobre una red de más de 70 tiendas propias y agentes, así como con 1.300 colaboradores directos e indirectos y más de 5.000 proveedores y socios estratégicos.

Con anterioridad a las ventas de Uruguay, Perú y Argentina, Telefónica había abandonado Panamá (a cambio de 573 millones de euros), Costa Rica (455 millones), Nicaragua (390 millones), Guatemala (293 millones) y El Salvador (277 millones).