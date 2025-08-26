Orange lanza una tarifa plana premium con "todos los servicios" por 222 euros al mes

MasOrange se ha lanzado por el mercado de mayor poder adquisitivo en España ofreciendo una tarifa premium que incluye dos líneas de fibra óptica, un router de wifi 7 y hasta 10 líneas móviles 5G+, así como un roaming para viajeros, y una variedad eventos deportivos en su servicio de televisión, entre otros. Con esta oferta de tarifa plana de 222 euros al mes, la compañía quiere "marcar un hito" en el mercado de las telecomunicaciones.

En concreto, la teleco francesa incluye dos líneas de fibra óptica con velocidad de 1 Gbps para colocar en la vivienda principal como en una segunda residencia. A esto se suma un router Wi-Fi 7 de última generación con repetidores para mejorar la señal incluidos.

El paquete también incluye hasta 10 líneas móviles 5G+, con llamadas y datos ilimitados para todos los miembros del hogar, incluyendo su servicio de Ciberprotección TúyYo para proteger a menores de edad, además de roaming incluido en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, o en" los destinos más visitados por los viajeros españoles".

Aparte, este servicio premium incluye la oferta de televisión de Orange, que incluye los torneos de fútbol más grandes como LALIGA, la Champions League, la Europa League, la Supercopa, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A italiana. Asimismo, suma otras competiciones como la Fórmula 1 y Moto GP. Con entretenimiento a través de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max, y más de 90 canales de televisión.

La teleco suma a este servicio televisivo su Orange Infinity HomeBox, que incluye un descodificador premium 4K, compatible HDR10+ y Dolby Vision, con Audio by Bang & Olufsen y sonido inmersivo Dolby Atmos. El cliente de este paquete premium podrá acceder también una gama de todo tipo de dispositivos como teléfono móviles, televisiones inteligentes, u otros productos de la marca.

"Orange Todo es para todo el mundo que prefiere un servicio completo y sin complicaciones", explica el director de Marketing del grupo MasOrange, Jacobo Gálvez, nos ocupamos de ofrecer todo lo mejor que tenemos para garantizar una experiencia 'premium' a nuestros clientes y que sigan siendo los más satisfechos del mercado", ha resaltado el director de Marketing del grupo MasOrange. La compañía detalla que la contratación de este paquete está disponible desde el 25 de agosto.

Un 4,7% más en la primera mitad de 2025

MasOrange incrementó sus ingresos el 4,7% interanual en el primer semestre del año, hasta los 3.777 millones de euros, en gran parte catapultado por la venta de dispositivos y negocio de empresas, según se desprende de las cuentas del grupo Orange.

El negocio de España elevó la facturación por la comercialización de equipos en un 20%, hasta los 565 millones de euros, mientras que el repunte por las transacciones con otras empresas alcanzó el 8,3%, hasta los 275 millones de euros. Esta última magnitud promete mantener la trayectoria alcista gracias a la contribución de nuevos grandes contratos, como el anunciado el pasado lunes referido a los servicios de telecomunicaciones con la administración pública española. A su vez, los ingresos por servicios (B2C y B2B) crecieron el 1,8%, con un volumen de negocio de 2.937 millones de euros.

Por otra parte, los ingresos medios por usuario y mes (arpu) del segundo trimestre del año permanecieron planos respecto a los del mismo periodo de 2024, en los 52,1 euros, al tiempo que el operador contuvo la pérdida de clientes (church), con una mejora interanual de medio punto. En el mismo trimestre de referencia, los clientes de banda ancha fija aumentaron en 30.000 accesos, mientras que los de móviles crecieron en 99.000 líneas.