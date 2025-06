Así queda el reparto accionarial de la nueva Avatel: Víctor Rodríguez controla el 50,1% e Inveready el 49,9% restante

La nueva Avatel Telecom ha reconfigurado su capital tras la reciente venta del 100% la compañía a la sociedad Pangea Telecom, participada por Vaiia Kapital de Víctor Rodríguez y por los fondos gestionados por Inveready Asset Management, liderados por Josep María Echarri. Según ha podido saber elEconomista.es, la compañía de telecomunicaciones quedará bajo el control de Víctor Rodríguez, con el 50,1% del capital, mientras que el 49,9% restante corresponderá a Inveready.

Hasta el momento, el mercado daba por hecho que el propietario de Vaiia Capital conservaría el 60% del quinto operador de telecomunicaciones español, frente al 40% de Inveready. Sin embargo, esa distribución del capital prácticamente se ha equilibrado, a expensas de una décima decisiva que confiere el control de la sociedad a la firma domiciliada en Andorra.

Los movimientos en la compañía se han acelerado en las dos últimas semanas, una vez solventadas todas las autorizaciones regulatorias preceptivas de una transacción en la que intervienen capitales extranjeros, procedente del principado de los Pirineos. Tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo de Ministros también autorizó la compraventa, en cumplimiento de la normativa de inversiones extranjeras. El importe de la transacción no ha trascendido, pero fuentes del mercado consultadas por elEconomista.es apuntan un valor patrimonial (equity value) de 230 millones de euros, una vez excluida la cifra de deuda que no se ha desvelado. Al mismo tiempo, Vaiia Kapital e Inveready se comprometen a ampliar capital por valor de 100 millones de euros, por lo que el valor de la compañía resultante alcanza los 330 millones de euros.

A partir de ahora, y tras la salida de los socios Jorge Gómez e Ignacio Aguirre, la compañía de telecomunicaciones prevé acelerar su estrategia de generación de valor de un grupo formado por la suma de 150 compañías locales de telecomunicaciones. La última de ellas ha sido el operador andaluz Wiber, por un precio de 12,8 millones de euros, con más de 33.000 clientes de fibra y móvil.

Según datos de finales del año pasado, Avatel Telecom suma más de 760.000 clientes de banda ancha y 670.000 de telefonía móvil, lo que convierte en el quinto mayor operador de telecomunicaciones del país, con una facturación en 2023 de 316 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior. El operador comercializa sus servicios minoristas a través de su página web y de una red de 300 puntos de venta repartidos por el territorio nacional. La compañía presta servicios de telefonía móvil y banda ancha fija, con acceso potencial a más de 3,3 millones hogares entre infraestructura propiedad o disponible mediante acuerdos con otros operadores.