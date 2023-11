Zegona acelera la maquinaria de captación de fondos con los que comprar Vodafone España

El fondo de capital privado Zegona ha anunciado una propuesta de colocación por importe de 300 millones de euros (261 millones de libras) en su objetivo de recaudar fondos para abordar la compra de Vodafone España. Dicho acuerdo de adquisición, que anunció formalmente el pasado 31 de octubre, prevé la transferencia del 100% de la filial española de la multinacional británica a cambio de 5.000 millones de euros, de los que 4.100 millones serán en efectivo y 900 millones en acciones de la Nueva Zegona.

Según ha informado el fondo británico al supervisor local de los mercados, la colocación no preferente consistirá en la emisión de Nuevas Acciones de Zegona, dirigido únicamente a inversores institucionales, con un precio de oferta de 150 peniques por acción. Ese importe representa una prima del 380% sobre el precio medio de cierre de mercado de una acción de Zegona con fecha del 22 de septiembre de 2023, jornada en la que Zegona solicitó que la Bolsa de Londres la suspensión de la la cotización de sus acciones a raíz de las especulaciones de la prensa en relación con dicha operación. La entidad ha informado que esta ampliación de capital se llevará a cabo mediante un proceso acelerado de prospección de la demanda que se inició este mismo jueves y que espera completarse el próximo lunes.

Al margen de esta colocación, como se anunció anteriormente, Zegona ha informado de que obtendrá unos ingresos brutos de hasta 900 millones de euros, procedentes del grupo Vodafone, gracias a la suscripción condicional por Newco de Nuevas Acciones de Zegona, utilizando los ingresos de la emisión de la suscripción por Vodafone Europe de acciones preferentes de Newco. Suponiendo que los ingresos brutos de la Colocación sean de 300 millones de euros, se espera que Newco suscriba las referidas Nuevas Acciones de Zegona por un importe total de 900 millones de euros, también la próxima semana, justo después de la colocación de Zegona.

Por otra parte, la Sociedad también tiene la intención de recaudar ingresos brutos de hasta 8 millones de euros mediante una oferta separada de Nuevas Acciones de Zegona, cuya fecha de lanzamiento aún no se ha decidido. Los ingresos procedentes por el conjunto de estas actuaciones se emplearán para financiar parcialmente la adquisición de Vodafone España, así como sufragar las comisiones y gastos incurridos en relación con la compra y otros fines corporativos.

La entidad Deutsche Numis actuará como coordinador global y bookrunner conjunto, mientras que Canaccord, ING y UniCredit trabajarán como bookrunners conjuntos. Las mismas fuentes esperan que que las acciones colocadas representen aproximadamente el 25% del capital social ordinario de la sociedad en el momento de la admisión, siempre condicionado a que se suscriban todas las Acciones Nuevas de Zegona en la Oferta Primaria y que Newco suscriba las acciones nuevas de Zegona por un importe total de 900 millones de euros.

Según informa Zegona, cuando se emitan, las acciones colocadas se considerarán totalmente desembolsadas y tendrán el mismo rango en todos los aspectos que las Acciones de Zegona existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas con respecto a las Acciones de Zegona. Además, las acciones colocadas se emitirán libres de cargas y otros gravámenes.

La intención actual de los consejeros de Zegona consiste en llevar a cabo otras operaciones para recaudar fondos para la operación, una vez que reciban el visto bueno de la Junta de Accionistas de la empresa. En el supuesto de que el Grupo Zegona no sea capaz de identificar usos para los ingresos netos de la colocación, la sociedad podrá tratar de devolver parte de los ingresos netos de la colocación a los accionistas de Zegona, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y la actual situación de financiación de la sociedad. No obstante, Zegona deja claro en sus advertencias al supervisor británico de los mercados que no puede garantizarse la fecha de la referida devolución.