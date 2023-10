Telefónica puja en subastas de 5G por valor de 2.000 millones en tres meses

Telefónica afronta un final de curso, así como un inicio del nuevo año, especialmente intenso en subastas de frecuencias de 5G. La primera licitación arrancará el próximo jueves en Argentina, donde el ejecutivo que preside Alberto Fernández espera recaudar 1.050 millones de dólares (mil millones de euros) por recursos en la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre.

Poco después será el turno de Colombia, el 20 de diciembre, en un proceso que se valora en más de 800 millones de dólares (757 millones de euros). Por último, a finales de enero, Chile se citará de nuevo con los operadores líderes en aquel mercado para repartir 50 MHz de alcance nacional en la banda de 3,5 GHz (3,40-3,60 GHz), repartido en cinco bloques iguales de 10 MHz cada una. Eso ocurrirá entre el 16 al 23 de enero de 2024.

En total, Argentina y Colombia prevén ingresar más de 1.850 millones de dólares (1.750 millones de euros) de sus operadores de telecomunicaciones interesados en el nuevo espectro para 5G, entre los que se encuentra Telefónica.

Por su parte, la inyección económica de las arcas públicas chilenas se estima en varios cientos de millones de euros, sin que haya trascendido ninguna valoración hasta la fecha. Esos ingresos se añadirán a los 474 millones de dólares (448 millones de euros) obtenidos en la primera subasta de 5G, en febrero de 2021, donde Telefónica invirtió 163 millones de dólares (154 millones de euros).

La subasta en Argentina arrancará mañana 24 de octubre –en plena resaca electoral en aquel país tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo–, lo que pondrá fin a un proceso especialmente controvertido. Las tres principales operadoras móviles del país se pusieron de acuerdo para criticar el precio de salida de la subasta, así como lamentar la inseguridad jurídica evidenciada. En concreto, Claro (América Móvil), Personal (Telecom) y Movistar (Telefónica) apuntaron que el importe de asignado a cada uno de los bloques de 100 Mhz de la banda de 3,5 GHz "es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector". A modo de referencia, el precio base fijado por el Gobierno argentino "supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil, que tiene una situación económica completamente distinta y es uno de los mejores ejemplos de subasta de espectro 5G en la región". Fuentes del sector estiman que la inversión de Telefónica en el nuevo espectro argentino podría alcanzar los 350 millones de dólares(330 millones de euros). El compromiso de Telefónica Argentina por desarrollar el 5G se refleja en el laboratorio de pruebas 5G del operador en Buenos Aires, similar a los existentes en Chile y Colombia, donde los clientes empresariales del operador pueden probar las aplicaciones sobre la banda de 3,5 GHz.

La subasta de frecuencias de 5G en Colombia permitirá a Telefónica estrenar la reciente alianza en redes con Tigo, autorizada por los reguladores sectoriales el pasado 10 de octubre. Este acuerdo entre ambos operadores rivales no interfiere en la competencia entre las dos compañías, pero si permitirá reducir inversiones a la filial colombiana de Telefónica, así como a su socio en infraestructuras.

En la subasta colombiana, el Gobierno renovará el 68% del total de las frecuencias destinadas para la telefonía 5G. Esa oferta incluye 210 MHz en las bandas de 850 MHz, 1.900 MHz, 2.600 MHz y AWS (1.700-2.100 MHz). Según datos de finales del año pasado, Claro lidera el mercado colombiano de telefonía móvil con 37,5 millones de líneas móviles, por delante de Movistar, con 20,5 millones, y Tigo, con 15 millones. En un segundo escalón compiten WOM (3 millones), Virgin (2,8 millones) y Móvil Éxito (1,5 millones). Estos tres operadores quedarán al margen del reparto de espectro 5G. No obstante, el gobierno asignará permisos para la explotación de la banda de 3.500 MHz en los ámbitos regionales y locales.

La subasta de 5G en Venezuela se espera realizar a lo largo de 2024 mientras que en Ecuador reina la incertidumbre en torno al procedimiento de adjudicación, que podría producirse en 2025, a pesar que el plazo de vigencia de las actuales concesiones concluye el próximo noviembre. El regulador ecuatoriano (Arcotel) explicó el pasado verano que "la renegociación está suspendida hasta asegurar las mejores condiciones de prestación de servicios en beneficio de los usuarios".

Telefónica disfrutará de cierta tregua inversora en el Reino Unido ya que la subasta de las licencias urbanas en las bandas de 26 GHz y 40 GHz –prevista inicialmente para el primer trimestre de 2024– quedará aplazada hasta que se despejen las incógnitas en torno a la fusión de Vodafone y Three UK. El regulador sectorial en aquel mercado, Ofcom, justificó que el proyecto de integración anunciado el pasado junio obliga a paralizar este tipo de subastas hasta que la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) resuelva el proyecto de integración, fijado no antes de septiembre de 2024. "Para evitar el riesgo de una asignación ineficiente del espectro, hemos decidido retrasar la subasta. Por lo tanto, no iniciaremos el proceso de subasta hasta que la CMA haya tomado su decisión sobre la fusión propuesta. Por lo tanto, no esperamos que el proceso de adjudicación comience antes del tercer trimestre del 25", según explicó el regulador Ofcom.