El PIB europeo aumentará el 5% por el impacto de la inteligencia artificial

La séptima edición de DES (Digital Enterprise Show 2023) cerró la semana pasada sus puertas en Málaga con dos mensajes destacados: la inteligencia artificial es el nuevo motor de transformación de los negocios y la ciberprotección de las vidas digitales de empresas y usuarios es un asunto perentorio.

El considerado encuentro empresarial sobre digitalización más importante de Europa ha contado con la participación de más de 17.000 directivos participantes, procedentes de 34 países del mundo, así como de cerca de 400 expositores. El impacto económico estimado en la ciudad andaluza ronda los 34 millones de euros, según estimaciones de la organización.

Bajo el lema "Next is now", el DES ha servido de escaparate para el anuncio de la estrategia de la comunidad andaluza relacionado con la inteligencia artificial. Así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anticipó la aprobación de la Estrategia de Inteligencia Artificial de la región, que se formalizará la próxima semana.

Sandra Infante, directora de DES, puso de relieve desde el primer día el creciente poder de la Inteligencia Artificial para impulsar la actividad empresarial, para estimar que su impacto en las industrias puede aumentar el PIB de Europa en un 5% en los dos próximos años. "La IA es la gran protagonista en el ecosistema tecnológico no solo por el debate ético que ha surgido a su alrededor, sino también por la revolución que está suponiendo para el conjunto del tejido empresarial, que repercute tanto a las pymes como a las grandes corporaciones o startups", explicó.

Nina Shick, experta mundial en Inteligencia Artificial Generativa, pronosticó que en tres años el 90% de los contenidos online estarán generados con esta tecnología. "Ahora mismo estamos en el último momento de la historia de Internet en el que la mayoría de los contenidos no tienen una capa de IA en su creación, sin embargo, "la velocidad de adopción de esta nueva herramienta es un elemento a tener en cuenta para entender el potencial impacto que pueden tener. De hecho, Netflix tardó 3 años y medio en alcanzar el millón de usuarios, Facebook 10 meses, Instagram 75 días y apenas ChatGPT solo 5 días", dijo.

En la misma ponencia, según indican fuentes del DES, se abordó las relaciones entre la IA y el incremento de la competitividad. así como la revolución que comportará en los empleos y en la necesidad de un órgano mundial que la regule. Precisamente, la celebración del DES coincidió con la aprobación del Parlamento Europeo de la regulación de la IA, con un primer intercambio de opiniones sobre la reforma de las reglas fiscales y las consideraciones éticas.

Sobre este asunto, Enrique Serrano, presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data y miembro del comité ejecutivo de Ametic, valoró de forma "totalmente positiva" la decisión del Parlamento Europeo "ya que se trata de un reglamento sobre el que se lleva años trabajando desde Ametic y la asociación europeo Digital Europe". Según el representante de la patronal, "desde Ametic hemos colaborado en la redacción y creemos que es un reglamento necesario, pese a que llega un poco tarde pero aún a tiempo". En su opinión, "se necesita dibujar un espacio europeo, y también mundial, capaz de regular la inteligencia artificial".

Según explicó Serrano en declaraciones a elEconomista.es, "Europa va ampliamente por delante respecto a otros continentes en todo lo que tiene que ver con regulación, implementación, pero no sólo en materia de Inteligencia Artificial sino también en ciberseguridad y otros asuntos". Es verdad que EEUU es consciente y se encuentra a la espera de todas estas regulaciones para también tomar nota e implantarlo seguidamente".

Por su parte, Shelly Palmer, gurú en asuntos de IA, señaló en otra de las conferencias del DES que no serán los robots quiénes se hagan con los empleos, sino las personas que aprendan a usar mejor la tecnología. "Si te involucras y te conviertes en un aliado de la IA, serás entre un 5% y un 25% más productivo que tus compañeros de trabajo", dijo.

Por su parte, Jerome Glenn, Executive Director de The Millennium Project, y consultor del Banco Mundial y de la ONU, destacó la extraordinaria energía que va a requerir el actual desarrollo de IA Generativa, lo que supone un nuevo reto a considerar. En su opinión, "necesitamos que un país ofrezca en la ONU la creación de una agencia AGI (Inteligencia Artificial General)", solicitó.

Fuentes del DES también pusieron de relieve los debates en torno la ciberseguridad y la ciberdefensa de los estados, ante la irrupción de la IA generativa, que abre la puerta a nuevas generaciones de ataques de "ransoware" o "phishing". En esta línea, el general Rafael García, comandante del mando conjunto del ciberespacio del Estado de Defensa de España, abogó por una mayor coordinación no sólo dentro de la OTAN y la UE, sino entre todas las naciones, así como entre el sector público, privado y académico. Según el experto, "solo en España se necesitan entre 30.000 y 80.000 profesionales de la ciberseguridad, por lo que formar nuevo talento es fundamental. "Hay mucho conocimiento, pero sólo tenemos tres carreras sobre ciberseguridad". Junto a las anteriores cuestiones, también hubo espacio para el debate sobre los gemelos digitales, el Blockchain, la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, el multicloud, la analítica de datos, la hyperautomatización, IoT, 5G, o las clean tech, así como sus distintas aplicaciones en todo tipo de sectores.