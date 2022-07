Cellnex incrementa un 60% los ingresos, pero multiplica las pérdidas por el crecimiento

En plena expansión, Cellnex Telecom mantiene la tendencia de los trimestres anteriores. La compañía ingresó un 60% más y llevó su facturación hasta los 1.690 millones, pero las pérdidas alcanzaron los 170 millones precisamente por los costes asociados al crecimiento. La organización digiere ahora todas las adquisiciones realizadas a lo largo de 2021 y, pese a no haber logrado comprar el negocio de torres de Deutsche Telekom, confirma las perspectivas para el año 2022.

La empresa de torres de telecomunicación incrementó el 59% sus ingresos gracias principalmente a la consolidación de las compras acometidas el año pasado, junto con el crecimiento orgánico (+5,2% frente al mismo periodo del año anterior). De la mano de ambas estrategias, los puntos de presencia crecieron el 27%.

"Ha sido un primer trimestre marcado por el crecimiento orgánico y la consolidación de las operaciones llevadas a cabo en los últimos meses, que siguen provocando aumentos a doble dígito", celebró el consejero delegado de la compañía, Tobías Martínez.

El año pasado, la firma cerró operaciones corporativas en Polonia, Países Bajos, Italia y Francia. Y en 2022 completó la de Reino Unido. "Se trata de unos crecimientos que seguirán teniendo un efecto arrastre importante en 2022, cuando las adquisiciones se consolidarán a ejercicio completo, además de incorporar el cierre con CK Hutchison en Reino Unido", añadió el dirigente.

El Ebitda de Cellnex crece hasta los 1.282 millones de euros

La organización obtuvo el 90% de sus ingresos gracias a los servicios para operadores de telecomunicaciones móviles, que proporcionaron 1.529 millones de euros; el 70% más que en el mismo periodo de 2021. En esta división, Cellnex renovó por 30 años su vinculación con la británica BT.

Mientras, la actividad de infraestructuras de radiodifusión le reportó unas ventas de 112 millones (7%) y el negocio de seguridad, emergencia y soluciones para infraestructuras urbanas sumó otros 50 millones a la facturación (3%).

De la mano de los ingresos avanzó el Ebitda, que alcanzó los 1.282 millones frente a los 804 del semestre comparable (+59%). Tras las amortizaciones, el resultado de las operaciones fue todavía positivo para Cellnex y se quedó en 99 millones, frente a los 77 millones registrados en 2021. Sin embargo, el incremento de los costes financieros multiplicó las pérdidas de la compañía, que saltaron desde los 67 millones a los 170 millones de euros.

Cellnex exhibe liquidez

Con una deuda neta de 14.300 millones de euros, la subida de tipos del Banco Central Europeo o la amenaza de recesión en Europa podría suponer un contratiempo para la cotizada. La empresa asegura que cuenta con una estructura de deuda flexible y que el 86% del pasivo está referenciado a tipo fijo, por lo que no estará afectado por el encarecimiento del dinero.

Además, dice contar con un acceso inmediato a 7.600 millones de liquidez entre tesorería y deuda no dispuesta. La organización realizó una emisión de bonos de 1.000 millones el pasado mes de marzo.

El mercado no espera eso sí que Cellnex frene su apetito inversor pese al nuevo contexto macroeconómico. Más después del revés sufrido en Alemania, donde no pudo hacerse con las 40.000 torres de telecomunicación de Deutsche Telekom. Como explicó elEconomista.es, la industria espera ahora que la compañía busque oportunidades en mercados como Austria, Dinamarca y Suecia, con margen de crecimiento y donde no tendría problemas de competencia.