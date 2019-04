RTVE pide ayuda a Mediapro para subir la audiencia del 'Telediario'

RTVE pide ayuda a un consultor externo por primera vez en su historia para subir la audiencia de sus informativos. La corporación ha encargado a Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, una filial del Grupo Mediapro, que le asesore cómo recuperar parte del terreno perdido. El importe de la adjudicación se eleva a un total de 73.241 euros.

El objetivo de la adjudicación es analizar con mayor profundidad la situación del contexto y las noticias emitidas "de cara a dar apoyo a la Dirección de Informativos en su tarea de crear los mejores productos informativos posibles y los más alineados con las preocupaciones reales de los ciudadanos", recoge la memoria del justificación del contrato.

El desplome de la audiencia de los informativos de La 1 se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo.

Pese a que el mes pasado la directiva sacó pecho por sus telediarios ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados al asegurar que, aunque no tienen unas audiencias muy grandes, "a la gente de la calle le gustan ahora más, porque ofrece informaciones más libres y asépticas", en las últimas semanas ha puesto en marcha un plan para adecuar los contenidos de los espacios informativos al gusto de los ciudadanos y así tratar de frenar la sangría de la audiencia registrada desde que el PSOE llegó al poder.

En el marco para revitalizar los telediarios, RTVE lanzó a principios de febrero el concurso para la licitación del "servicio externo de análisis de contenidos, audiencias y desarrollo de los informativos de TVE" para los próximos doce meses, sin derecho a pórroga. Según explicó entonces la propia Corporación, la consultora o asesora que se adjudique el concurso, donde la oferta económica se valora con el 75% de los puntos, "proporcionará "una completa, profunda y transversal información sobre los servicios informativos de TVE y sus principales competidores y permitirá establecer líneas de mejora".

"A la gente le da la sensación de que no se ha informado. Otras cadenas cuentan más cosas y son más ágiles."

Así, el consultor no sólo analizará la audiencia y los espacios de la cadena, sino que estudiará qué ha llevado a Antena 3 a convertirse en líder de audiencia y así conseguir claves que le permitan seguir sus pasos. El contrato de la filial de Mediapro se seis meses después de revolucionar toda la cúpula de los informativos y purgar a decenas de profesionales. Una reorganización que parece no dar los resultados esperados. Tras tener que cancelar el espacio de Más Desayunos presentado por Xavier Fortes, parece que la cadena se está dando cuenta de que no conecta con los espectadores en un momento en el que desde el PP les acusan de "manipulación" y desde dentro crecen las críticas a la gestión del área. Además, hay que destacar que en la actualidad hay un proceso de elecciones generales, municipales y autonómicas.

"Parece que los Informativos buscan adoctrinar. Hay orden de tratar siempre algunos temas independientemente de la actualidad y eso aburre. A la gente le da la sensación de que no se ha informado. Otras cadenas cuentan más cosas y son más ágiles. Eso lo hemos perdido aquí", explican a este diario fuentes de la plantilla.