Apple independizará al iPad de iOS: la tableta tendrá un sistema operativo propio

Apple ha celebrado su conferencia anual de desarrolladores, la WWDC, en la que ha presentado su estrategia centrada en el software, uno de los engranajes principales que hace que sus productos funcionen junto al hardware y el servicio, según ha reconocido el propio Tim Cook, CEO de la compañía.

La compañía ha presentado mejoras en iOS 13, con más potencia y un modo oscuro. Su reloj tendrá aplicaciones propias y capacidad para ajustarse mejor al renidmiento deportivo y su sistema de televisión podrá ahora discriminar por perfiles así como jugar con los mandos de PlayStation y Xbox.

Sin embargo, uno de los anuncios más llamativos saltó media hora antes de comenzar el evento con la independencia de iPad de iOS. La tableta tendrá así más peso en la estrategia de la compañía.

Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, ha dado a conocer el nuevo sistema operativo de la compañía para iPhone, iOS 13, que tendrá una versión oscura, algo muy demandado por los usuarios.

El software es ahora mucho más potente. Es capaz de correr FaceID un 30% más rápido, las aplicaciones son menos pesadas y mantienen el alto rendimiento. Sin embargo, el principal cambio visual es la posibilidad de tener un diseño con una apariencia oscura, con lo que es más agradable de usar en entornos de baja luminosidad, así como ahorrar batería en las pantallas OLED de los últimos iPhone.

Las aplicaciones principales (Notas, Correo, Safari o Recordatorios) han sido rediseñadas con nuevas funciones. Sin embargo, el cambio radical ha llegado con Mapas, su alternativa a Google Maps, que ahora es mucho más precisa no sólo para trazar rutas, sino también que mostrará información relacionada como bares o sitios de interés, al estilo de Local Guides, y fotografías de las calles, como sucede con Google Street View.

Gracias al software, también se ha mejorado la aplicación de Fotos. La edición posterior a la toma se ha mejorado, no sólo para tener mejores imágenes, sino que también llega a los vídeos. Los usuarios serán capaces de rotar vídeos, aplicar filtros, efectos y ajustar parámetros como brillo o saturación.

La aplicación de Fotos también será capaz de organizar las tomas de una forma más optimizada. Las ordenará por fecha y sugerirá rotaciones o eliminar imágenes duplicadas, al más puro estilo de Google Fotos.

iOS 13 también ha mejorado una de las características que más titulares atrajo cuando lo lanzó: los animoji. Ahora, los emojis basados en el rostro de los usuarios serán más personalizables con sombreros, maquillaje, pendientes o piezas bucales. Los animoji se pueden encontrar ahora también en el teclado en forma de stickers que han sido renombrados como memojis.

Su reloj inteligente, el Apple Watch, es ahora más independiente y está más centrado en la salud y en adaptarse a las necesidades personales de cada usuario.

Con WatchOS 6 el reloj recibirá nuevas esferas, pero también nuevas aplicaciones propias: audiolibros, calculadora y notas de voz. Sin embargo, el cambio más significativo de las aplicaciones será que el desarrollador no tendrá la obligación de crear una también una aplicación para iPhone, sino que el reloj podrá tener sus propias apps independientes.

Creadas por y para el Apple Watch, se encontrarán en la App Store del Apple Watch del propio reloj. Al igual que la de iOS, estará curada por un equipo editorial y se podrá descargar directamente en el Watch.

Con respecto a la salud, el reloj inteligente, va más allá de los círculos con Trends. Una aplicación que permite al usuario conocer métricas con mayor perspectiva sobre nuestro cuerpo "y poder establecer así mejores objetivos", ha explicado la compañía.

Más allá de la actividad física, el reloj podrá escuchar el entorno para avisar al usuario de que está escuchando sonido demasiado alto. Asimismo, las usuarias de un Watch, podrán hacer un seguimiento de su periodo a través de la aplicación Salud.

El evento ha comenzado destacando los servicios que la compañía presentó el pasado marzo, Apple TV+, Apple Card o Apple Arcade. Tanto es así, que ha mostrado el primer tráiler de For All Mankind, una de las producciones propias que tendrá su servicio de televisión que competirá contra Netflix o HBO.

Para luchar contra los gigantes de la televisión, TvOS se ha rediseñado para ser más intuitivo y mucho más personal. A partir de ahora, el sistema operativo de la televisión tendrá diferentes perfiles de usuarios, al igual que hace Netflix. De este modo los diferentes miembros de la familia podrán seguir consumiendo las series que han visto y se les recomendarán otras relacionadas.

Asimismo, el Apple TV 4K redoblará su estrategia con los videojuegos y será compatible con los mandos de Xbox y PlayStation.

Según han revelado los desarrolladores Steve Moser y Steven Troughton-Smith a través de sus perfiles de Twitter, iPadOS tendrá una entidad propia al mismo nivel que WatchOS (el softare para el reloj), TvOS (para su televisión) o MacOS (para ordenadores Mac).

Una de las grandes novedades que se espera que desvele hoy Apple está relacionada con la capacidad del iPad. Un dispositivo de altas prestaciones cuya capacidad ha avanzado más rápido que el software debido, precisamente, a la vinculación con el iPhone.

Un sistema operativo propio e independiente para iPad abre la puerta a mejorar las conexiones, el desarrollo de las aplicaciones con una mejor migración de aplicaciones con Mac y una interfaz que puede llegar a ser compatible con dispositivos externos como ratones o trackpad.

Holy crap it's true and on the dev downloads portal pic.twitter.com/gqPpTDmlOr