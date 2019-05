Huawei, firme contra Trump: "No deberíamos ser el objetivo de EEUU sólo porque estemos por delante de ellos en 5G"

Ren Zhengfei, fundador y presidente de Huawei, ha comparecido ante los medios de comunicación chinos, tras la crisis desatada en torno a su compañía después de que el presidente de EEUU haya incluido a la compañía en un listado en el que le impide hacer negocios con empresas norteamericanas.

El primer ejecutivo del grupo se ha mostrado educado y firme, y reconoce que Google está tratando de persuadir al Gobierno de Trump para que reconduzca una situación.

Tras reconocer que su grupo sufrirá el impacto adverso en sus cuentas en los próximos trimestres, el ejecutivo también ha apostado porque Europa no siga los dictados del presidente de los EEUU.

En su intervención de casi dos horas, Zhengfei, una de las 200 personas más ricas del mundo, regaló varias decenas de perlas:

1. "Google es una compañía muy responsable y está tratando de persuadir al gobierno de los Estados Unidos para que resuelva este problema".

2. "El 5G no es una bomba atómica; es algo que beneficia a la sociedad. No deberíamos ser el objetivo de Estados Unidos sólo porque estemos por delante de ellos en 5G"

3. "Nuestras estaciones base de 5G se pueden instalar a mano. No hace falta torres ni grúas ni cortar carreteras para construirlas ya que tienen el tamaño de un maletín".

4. "Como dice un proverbio chino, una causa justa atrae mucho apoyo, mientras que una injusta encuentra poco".

5. "Mis hijos prefieren los productos de Apple a los de Huawei. ¿Significa que no aman a Huawei? Por supuesto que no".

6. "Los productos de Huawei son productos básicos. La gente los usa si les gustan. La política debe quedar al margen. Huawei es sólo una compañía. Nunca hemos dicho nada sobre contribuir al orgullo nacional chino en nuestra publicidad. Nunca debemos despertar el populismo".

7. "Para nosotros, lo más importante es hacer bien nuestro trabajo. Lo que los Estados Unidos harán está fuera de nuestro control".

8. "Quiero expresar mi gratitud a las empresas estadounidenses con las que trabajamos. Durante estos 30 años, nos han ayudado a crecer en lo que somos hoy".

9. "La mayoría de las empresas que proporcionan servicios de consultoría a Huawei tienen su sede en los EEUU, incluyendo docenas de empresas como IBM y Accenture. Ellos nos han enseñado a ir por el buen camino y a dirigir la empresa".

10. "Ante la reciente crisis, puedo sentir el sentido de justicia y simpatía de estas empresas americanas hacia nosotros".

11. "Los EEUU es un país regido por la ley. Las empresas estadounidenses deben cumplir las leyes. La culpa debería recaer en algunos políticos estadounidenses".

12. "Los políticos estadounidenses podrían haber subestimado nuestras fortalezas. Prefiero no añadir mucho sobre este asunto".

13. "El movimiento de EEUU no impactará en el sector 5G: nuestros competidores no podrán alcanzarnos en dos o tres años".

14. "Podemos fabricar todos los chips de alta gama que necesitamos nosotros mismos e Incluso podemos vender chips a empresas de EEUU para ayudarles a fabricar productos más avanzados".

15. "Nuestras estrechas relaciones con empresas estadounidenses son el resultado de varias décadas de esfuerzo por ambas partes. Estas relaciones no serán destruidas por un pedazo de papel del gobierno de los EEUU".

16. "Dicen que el 5G reducirá los costes diez veces; de hecho, es más bien 100 veces. Cambiará nuestra sociedad para mejor".

17. "Creo que Europa no seguirá los pasos de los EEUU. La mayoría de ellas se están comunicando estrechamente con nosotros".

18. "Si te sientes nervioso por algo, deberías tomar una ducha fría. Hay que estar sereno. Gritar eslóganes no sirve de nada".

19. "Sólo nos hemos centrado en nuestro negocio y ya somos líderes, pero no hemos intentado compararnos con los Estados Unidos como nación".

"Tendremos que enfrentarnos a los Estados Unidos cuando lleguemos a la cima. Hasta entonces tenemos que prepararnos".

20. "A nivel empresarial, creo que la brecha es bastante pequeña entre Huawei y ciertas compañías estadounidenses. A nivel nacional, sin embargo, existen enormes diferencias a favor de EEUU frente a China".

21. "En el pasado, no dejábamos que nuestros empleados lo dijeran en voz alta que podríamos ser líderes porque pensábamos que podría causar conflictos con los EEUU".

23. "Nuestro crecimiento se ralentizará, aunque no tanto como todo el mundo se imagina. Esta tasa podría seguir disminuyendo hacia finales de este año. Pero la prohibición de los EEUU no llevará a un crecimiento negativo ni perjudicará el desarrollo de nuestra industria".

24. "Esta situación inspirará a China para que desarrolle su industria electrónica de forma pragmática. Para desarrollar chips, el dinero por sí solo no es suficiente. Necesitamos científicos, físicos y químicos".

25. "Es muy difícil que China tenga éxito confiando en su propia innovación, así que ¿por qué no adoptar un enfoque transfronterizo de la innovación? Podemos establecer centros de innovación en muchos países".

26. "Un conocido medio de comunicación estadounidense escribió un artículo en el que le hacía una pregunta a EEUU: "Si China inventara un medicamento contra el cáncer, ¿supondría una amenaza para la seguridad nacional de EEUU?"

27. "Alrededor del 50% de los científicos de la Inteligencia artificial son chinos, y si no son bienvenidos en otros países, deberíamos darles la bienvenida aquí en China".

28. "Podemos hacer nuestro propio sistema operativo, pero esto no significa necesariamente que vaya a reemplazar a otros sistemas operativos".

29. "La continuidad del negocio se trata de nuestro Plan B, o nuestro plan de "llanta de repuesto". Estas aseguran que cuando las ruedas se pinchan, los coches pueden seguir funcionando hasta que se reemplacen".

30. "Algunos piensan que el apoyo hacia Huawei se ha entrelazado con el patriotismo hacia todo el país; en otras palabras, la gente no será considerada patriótica a menos que apoye a Huawei. Esta situación se está agravando"

31. "A menudo utilizo muchos ejemplos sólo para echar un poco de agua fría sobre Huawei. No deberíamos promover el populismo; el populismo es perjudicial para el país. Para tener un futuro prometedor, China debe ser más abierta".

32. "Cada país tiene sus propios intereses. Nos hemos estado comunicando con líderes de diferentes países. La campaña de los Estados Unidos no será lo suficientemente poderosa como para pedir a todo el mundo que la siga"

33. "Tenemos la mayor cantidad de patentes esenciales para el estándar 5G en el mundo - alrededor del 27% del total".

34. "A partir de este año, pagaremos aún más que Google para atraer a talento".

35. "Los matemáticos de nuestra empresa tienen un eslogan: fabricar teléfonos inteligentes que superen el rendimiento de los ojos humanos, que equivalen a cien millones de lentes".

36. "El negocio en la industria electrónica es imposible de desarrollar si seguimos confiando en componentes fabricados por otros".

37. "Nuestras tecnologías 5G, de transmisión óptica y de red serán los líderes mundiales durante muchos años. Es precisamente el departamento el que ha sido objeto de los ataques de los Estados Unidos".

38. "No creo que una cierta presión a la baja sobre nuestros resultados financieros afecte a nuestra inversión en I+D. Nuestros empleados no son codiciosos; tienen suficiente dinero para llegar a fin de mes".

39. "Detuvieron a mi hija, tratando de doblegar mi voluntad, pero el aliento de mi familia me ha hecho mas firme. En la carta que me envió, mi hija dijo que estaría mentalmente preparada para el largo plazo. Ella es muy optimista. Eso me ha tranquilizado mucho y ha aliviado mi presión".

40. "Mi receta para salir de la crisis será hacer una lista de los problemas que enfrentamos y los resolveremos uno por uno".