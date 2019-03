Diez cosas que debes saber del nuevo Huawei P30 Pro

Superdotado en fotografía y batería, pero sin estrenar procesador, el nuevo smartphone de bandera de Huawei llega hoy al mercado con un precio desde 1.049 euros, equipado con cuatro cámaras Leica -una de ellas específica para aplicaciones de 3D-, y con una autonomía energética de hasta tres días.

Ante más de 3.000 invitados de todo el mundo, Richard Yu, responsable de la división de consumo de Huawei, ha presentado en el Convention Centre de París la mayor apuesta tecnológica del tercer mayor fabricante de móviles del mundo: el modelo P30 Pro, un móvil que hoy se pone a la venta en España con un precio de entre 1.049 euros (la versión de 128 GB) y 1.249 euros (de 512 GB). Tras el primer vistazo al Huawei más avanzado de la compañía se desprenden diez detalles diferenciales que prometen alimentar las tertulias en el sector durante los próximos meses.

1. Cuatro cámaras traseras

Cuando el triple salto mortal ya está al alcance de muchos, toca probar la cuádruple pirueta. La metáfora puede aplicarse al Huawei P30 Pro, dispositivo equipado con cuatro cámaras, una de ellas especialmente diseñada para aplicaciones de realidad aumentada, 3D y efectos de profundidad de campo. A falta de ponerlo a prueba, el nuevo paradigma telefónico de Huawei podría considerarse como el más audaz del mercado en cuando a prestaciones fotográficas. Su poker de sensores viene ahora a "reescribir las reglas" en un sector obsesionado por hacerse notar a golpe de tecnología audiovisual. En su caso, Huawei desafía a sus rivales con los siguientes argumentos ópticos: una cámara de 40 megapíxeles y luminosidad de f/1,8; un gran angular de 20 megapíxeles (f/2,2); un teleobjetivo periscópico de 10 aumentos y 8 megapíxeles y una última lente ToF 3D que merece un párrafo aparte.

2. Sensor de tiempo de vuelo (ToF)

Los efectos de desenfoque en los retratos son conocidos en la industria del móvil, por lo que ahora Huawei prevé ir un poco más lejos, de la mano de la tecnología ToF 3D ('Time of Flight'). El sistema facilita la transición de la fotografía tradicional hacia la de tres dimensiones gracias a la lectura instantánea de la profundidad. Esta particular lente permite al usuario captar escenas con volumen de un solo disparo. También sirve para popularizar las aplicaciones de realidad aumentada y virtual. A modo de ejemplo, la información gráfica que ofrece esta óptica facilita a la inteligencia artificial el cálculo preciso de las calorías postre al ponderar el volumen y el tamaño del mismo. Es decir, la tecnología escanea en 3D cualquier objeto para utilizar el resultado en posteriores inserciones en formatos de realidad virtual o aumentada. En el caso de los desenfoques, la tecnología ofrece resultados más naturales con distintos niveles de 'bokeh'. Además, la función macro del smartphone es capaz de captar todos los detalles en apenas 2,5 centímetros de distancia del objeto, frente a los 6,5 com que requiere el iPhone XsMax o los 6 centímetros del Galaxy S10 plus.

3. La importancia de llamarse Leica

Referirse a la marca alemana en fotografía viene a ser lo mismo que hacerlo de Ferrari o Rolls Royce en automóviles. En su caso, la ingeniería de las lentes Leica permite aprovechar al máximo la magia de los algoritmos. Y una vez que la inteligencia artificial se hermana con la mejor óptica, el resultado salta a la vista. Posiblemente ese es uno de los aspectos mas exclusivos del nuevo 'Huawei P30 Pro', el rasgo que le sitúa por delante del resto en la feroz carrera de los sensores.

4. Vídeos enriquecidos con 'zoom latente'

El software fotográfico de Huawei merece el aplauso, pero su hardware podría ser digno de ovación. Gracias a la combinación de cinco aumentos ópticos, más otros tantos digitales, se puede acercar cualquier detalle hasta 5 veces con el zoom óptico, 10 veces con el híbrido y 50 veces con el zoom digital. Eso permite realizar ampliaciones sobre los vídeos con una calidad y un nivel de detalle que solo es posible con un tinglado de lentes de verdad, sin recurrir a simulaciones generadas por líneas de código. Para obrar este resultado, la videocámara pone en acción por defecto dos ópticas al mismo tiempo: la convencional y el teleobjetivo periscópico. Eso significa que cada grabación de vídeo es capaz de albergar la máxima información latente, lo que posibilitará desvelar detalles aparentemente lejanos cuando el usuario se encapriche de ampliar la foto con sus dedos. Para redondear la jugada y gracias al reducido tamaño de las lentes, el estabilizador de imagen facilita grabaciones ultra alta definición (4K) casi profesionales, incluso con la opción de rango dinámico.

5. Luminoso en la oscuridad

La reducción del ruido de las imágenes captadas en situaciones de baja luminosidad del 'P30 Pro' también se presume imbatible frente a la de sus competidores. Y el mérito corresponde al esfuerzo por mejorar el ISO de los sensores, ahora hasta los 409.600, frente a los ISO 6400 del 'iPhone XS Max' o 'Galaxy S10 Plus'. Esta nueva vuelta de tuerca en fotografía proporciona píxeles más grandes, más inteligentes y, por lo tanto, más precisos y eficientes en situaciones precarias de luz. Si el 'modo noche' de los anteriores 'P20' ya invitaba a frotarse los ojos, la mejora del 'P30 Pro' supera el nivel anterior a través de la combinación del microprocesador y la inteligencia artificial. Según Yu, el sensor del 'P30 Pro' es un 125% mayor que el del iPhone XS Max y que el Galaxy 10 plus.

6. Hasta tres días de batería

Mejorar la autonomía energética es el primer mandamiento de todos fabricantes, no sólo de móviles sino también de cualquier otro dispositivo electrónico. Ante semejante reto, Huawei propone una pila de 4.300 miliamperios (mAh) en su nuevo 'P30 Pro', una autonomía por ahora sin parangón en su segmento. En función del uso del móvil, semejante capacidad dará vida al dispositivo entre un día y medio y tres días. Asimismo, la carga rápida de 40 vatios permite recuperar entre el 50 y el 70% de la energía en apenas 30 minutos. Según el fabricante, la batería del 'P30 Pro' es 11% más eficiente que la de su comparable de Samsung y el 37% más en el caso del iPhone más avanzado. Los asistentes a la presentación de Huawei también celebraron la función de recarga inalámbrica por contacto que ofrece el nuevo 'P30 Pro' para otros dispositivos, como auriculares, cepillo de dientes o relojes inteligentes.

7. El procesador, más de lo mismo

El rendimiento del 'P30 Pro' debería garantizarse en su máxima exigencia con el procesador Kirin 980, de ocho núcleos, con memoria RAM de 8 GB. Se trata del mismo chip que gobernaba el 'Huawei P20 Pro' presentado el pasado febrero en el MWC, sin que ello ponga en riesgo la potencia necesaria para los procesos propios de la inteligencia artificial. Según la compañía, este procesador también invita a los aficionados a los videojuegos a arrinconar la consola y cambiarla por el móvil. El disco duro interno tiene tres versiones: 128 GB, 256 GB y 512 GB, almacenamiento ampliable con tarjeta de memoria nano SD exclusiva del fabricante.

8. Pantalla de 6,47 pulgadas con sensor escamoteado

Los móviles pequeños pasaron a la historia en la alta gama y solo hay sitio para los dispositivos con paneles generosos. Es el caso del 'P30 Pro', que luce una pantalla de Oled de 6,47 pulgadas, ligeramente curvada en los laterales, que incluye una mínima pestaña para albergar su cámara frontal de 32 megapíxeles. Como ya ofrecen otros modelos de la familia ('Huawei P20 Pro') y otros de sus competidores más directos (como el 'Samsung Galaxy S10+'), el equipo escamotea el sensor de huella dactilar en la parte media inferior del panel.

9. Llega con dos hermanos

Huawei acompaña su 'P30 Pro' con dos hermanos dispuestos a plantear batalla con precios entre 500 y 700 euros: El 'P30' y el 'P30 Lite'. El primero de ellos viene equipado con sus tres cámaras, memoria RAM de 6 GB, disco duro interno de 128 GB y procesador Kirin 980, el mismo que el 'P30 Pro' y el 'P20 Pro'. Su zoom óptico ofrece cinco aumentos y su cámara frontal, de 24 megapíxeles, no envidia a la del 'P30 Pro'. Por su parte, el modelo 'P30 Lite' carga un chip Kirin 710, con 6 GB de Ram y 64 GM de almacenamiento interno. Su fortaleza diferencial reside en la cámara frontal, con 34 megapíxeles para convertir los selfies en un arte mayor.

10. Precio y disponibilidad

El 'Huawei P30 Pro' está disponible desde hoy con un precio desde 1.049 euros en su versión de 128 GB. En las próximas horas, los principales operadores españoles amenazan con lanzar sus particulares ofertas de financiación para facilitar la decisión de compra a los más caprichosos.

A modo de resumen, el equipo confirma que en una industria donde casi todo está inventado -y cuyas posibilidades de diferenciaciones tecnológicas cada vez son más exiguas-, la fotografía y el vídeo aún ofrecen un amplio territorio para marcar distancias con los rivales. De esta forma, ante el imperativo anual de renovar un dispositivo muy bueno por algo realmente superior, Huawei ha transformado la óptica de sus smartphones en el elemento comparativo capaz de inclinar la balanza a su favor. De hecho, desde hace unos años a esta parte, los fabricantes de móviles parecen haberse puesto de acuerdo en que la cámara de fotos sea el elemento realmente diferenciador de sus productos. En esta singular batalla, el hecho de Huawei atesore a Leica como aliado resulta decisivo. Gracias a esta alianza, el fabricante asiático pone en valor tanto la calidad de la ingeniería de sus lentes como la experiencia de la primera referencia global en fotografía 'premium'.