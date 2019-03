Todos los rumores que rodean al Huawei P30, que se presentará en 15 días

El próximo martes 26 de marzo se presentarán en París los nuevos Huawei P30, P30 Pro y P30 Lite, la respuesta de la compañía china a los recientes Galaxy S10, S10 Plus y S10e lanzados por Samsung el pasado febrero.

Pese a que será en la capital europea cuando tenga lugar el descubrimiento del terminal, ya se han filtrado algunos detalles que apuntan a cómo será el nuevo smartphone de alta gama de la compañía china.

Se espera que tanto el P30 como el P30 Pro cuenten con el procesador Kirin 980, el mismo que monta el Mate 20 Pro. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que el modelo más avanzado, el P30 Pro, podría contar con el Kirin 990, una versión actualizada del 980, que mantendría la construcción de 7 nanómetros pero que permitiría la conexión 5G. Además, ambos modelos contarán con 8 GB de RAM de partida, aunque no se descarta que el Pro llegue hasta los 12 GB de RAM.

Ambos modelos tendrían una triple cámara trasera con lentes de 40, 20 y 8 megapíxeles que permitiría realizar fotos con gran resolución, gran angular y teleobjetivo, respectivamente. Sin embargo, las diferencias entre el P30 y el P30 Pro estarían en el zoom.

Mientras que el P30 mantendría el zoom x5 que actualmente ya cuenta el Mate 20 Pro, el P30 Pro incorporará un potente zoom x10. Parece claro que llegará esta característica -que competirá con el zoom periscópico presentado por Oppo durante el MWC-, según los anuncios publicados por la propia compañía. Asimismo, tampoco se descarta que este modelo pueda llegar a tener una cuarta cámara trasera.

