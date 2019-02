Así es Ring, la compañía de seguridad para el hogar de Amazon

El año pasado fue el del desembarco de los asistentes inteligentes en los hogares españoles, este 2019 por su parte será el del crecimiento de los hogares conectados. Gracias a una tecnología más accesible, barata, con alto rendimiento y fácil de instalar, son múltiples las compañías que están colándose en cocinas, salones o dormitorios para hacer el día a día más cómodo a los usuarios.

Una de las compañías que busca ser un pilar fundamental en la seguridad del hogar conectado es Ring, la empresa de videotimbres de Amazon. Un nuevo nicho de negocio que se ha implantado en EEUU y que ahora quiere ir creciendo en cuota de mercado en territorio nacional gracias a sus diferente hardware y software estando siempre a mano del usuario.

Aunque hasta ahora contar con un sistema de seguridad en el hogar siempre se asociaba al lujo, el fundador de Ring, Jamie Siminoff, explica a elEconomista.es, que este estigma ya ha desaparecido gracias al I+D y al desarrollo de productos pensados para todos los públicos. "Al ofrecer una gama de productos y servicios asequibles, hemos traído soluciones que históricamente eran para los más pudientes al mercado general".

Una de las estrellas del catálogo de Ring es el timbre Video Doorbell 2, el más equilibrado de su portfolio y con el que el usuario puede controlar en todo momento y desde cualquier lugar qué es lo que sucede en su casa, sin tener que asomarse a la mirilla de la puerta.

El funcionamiento del Doorbell 2 es sencillo, tanto como su instalación. Bastará con seguir las instrucciones que se encuentran en la caja para instalarlo junto a nuestro timbre, o bien, si se desea se podrá cambiar el habitual timbre por uno inteligente. Este proceso es más laborioso, pero permitirá evitar estar cambiando las baterías cada cierto tiempo.

Precisamente la instalación es uno de los aspectos que destaca Siminoff como una de las fortalezas de Ring. "Muchas veces, las cámaras tradicionales para exteriores requieren cableado, lo que puede dificultar la instalación en los lugares donde más se necesitan. Nosotros ofrecemos una gama de timbres con vídeo y cámaras de seguridad que funcionan con baterías y se conectan de forma inalámbrica. Siempre buscamos que las áreas preexistentes de la casa sean 'más inteligentes' para que no estemos creando nuevos obstáculos para los clientes. Queremos garantizar que pueda configurar su dispositivo independientemente de la configuración de su hogar".

Todo lo que pasa en tu puerta, siempre a mano

Una vez que se siguen las instrucciones y se ha instalado y configurado el timbre, el usuario pasa a tener un completo control de lo que sucede en la puerta de su hogar. Desde su móvil, tablet o PC puede recibir avisos instantáneos cuando se detecte movimiento. Precisamente, para ser lo más útil posible, Ring permite determinar una serie de zonas y alcances con los que se puede cribar el radar de interés frente a nuestra puerta. Asimismo, también se podrá interactuar con quien llame al timbre, sin importar si estamos en el hogar o no, lo que sirve en muchos casos para disuadir a visitas comerciales o reforzar el blindaje del hogar.

Con una imagen nítida en HD, visión nocturna y vídeo en directo, el usuario pasa a tener el control de lo que sucede en su hogar, que no sólo podrá seguir en tiempo real, sino también dispondrá de grabaciones e hitos. Esto es especialmente útil para repasar lo que ha sucedido en su hogar cuando usted no estaba y comprobar así, por ejemplo, que el repartidor de mensajería no ha pasado por su puerta o ver que no ha habido ningún imprevisto en su portal.

Este historial de eventos que suceden en la puerta, se pueden consultar durante cierto tiempo a través de la aplicación y vienen detallados en función de su importancia y a la hora a la que han sucedido. El usuario pasa a tener el control de todo lo que pasa fuera de casa.

Precisamente, el fundador de Ring explica que más allá de hacer estos dispositivos accesibles a los usuarios, la "misión" primordial de la compañía es "reducir la delincuencia en los barrios de todo el mundo y capacitar a los consumidores mediante la creación de un Anillo de Seguridad alrededor de hogares y comunidades con su conjunto de productos inteligentes de seguridad para el hogar. Nunca dejaremos de trabajar duro para que nuestros clientes hagan su vida más segura y mejor".

Y es que, más allá de los cuatro modelos de videotimbres que Ring ya ofrece en España, la compañía también comercializa hasta cinco opciones de cámaras de seguridad con los que conformar el 'Anillo de seguridad' en el hogar. Éstas están pensadas tanto para exterior como para interiores, pudiendo controlar no sólo el jardín o zonas traseras si tenemos un chalet, sino también habitaciones o despachos si estamos hablando de pisos u oficinas.

El poder del software con el plus de Alexa

Más allá de la facilidad de instalación, uso y durabilidad de los productos de Ring, el verdadero potencial de la compañía reside en el software y las funcionalidades adicionales que se pueden encontrar en su interior.

A través de la aplicación no sólo se puede controlar quién está en el tiro de visión de las cámaras o timbres en tiempo real, sino que se puede conocer quién ha pasado y ver en vídeo el registro de movimiento. Eso sí, para sacarle todo el partido a la aplicación será necesario pagar la suscripción de los Ring Protect Plans, que permiten tener un archivo del último mes con vídeo, algo que no permiten otras alternativas que únicamente guardan imágenes de los hitos.

Se pueden determinar diferentes tipos de avisos y cribar en función de la importancia que el usuario considere. Asimismo, la integración con el sistema de inteligencia artificial de Amazon, Alexa, aportan un valor añadido al ecosistema de seguridad de Ring.

De este modo, Ring y Amazon cierran el 'anillo de seguridad en el hogar' con la integración de ambos sistemas. Así por ejemplo, si el usuario cuenta con un dispositivo Echo Spot o Echo Show -los altavoces inteligentes con pantalla integrada- podrá ver quién está en la puerta de su casa con tan solo preguntárselo a Alexa.

En resumen, la propuesta de Ring es un ambicioso concepto a implantar en los hogares españoles, que suponen un antes y un después no sólo en la seguridad del usuario en casa, sino en el modo de concebir y controlar el domicilio en el día a día.