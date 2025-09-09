Google Maps dice adiós a los smartphones: a partir de ahora así es como lo vas a utilizar

Hay pocas apps que sean tan usadas como lo es Google Maps, y es que la app de GPS virtual sirve a millones de usuarios cada día para llegar a sus destinos ya sea en coche, en transporte público, en bici o incluso andando.
Son muchos los que no se explican cómo antes las personas llegaban a donde querían sin las facilidades de esta plataforma que te ofrece las mejores rutas y caminos para llegar. Aunque la app ya es mucho más que un mapa que te guía del punto A al punto B, sino que está actualizándose constantemente para ofrecer lo mejor a los usuarios.
Durante años han introducido todo tipo de novedades a la plataforma, desde avisos en tiempo real, información sobre lugares o nuevas herramientas para ayudar a los usuarios a guiarse mejor. Y entre todos estos cambios, también se ha adaptado a las nuevas tecnologías que han ido surgiendo como, por ejemplo, adaptar la app a las pantallas de los coches y que se pueda usar Google Maps mientras conduces.
Y sus planes de expandirse a nuevos formatos no se acaban aquí, ya que parece que Google Maps tiene todo listo para seguir creciendo en una pantalla todavía más pequeña que la del móvil. En concreto, parece que el gigante tecnológico ha decidido por apostar por uno de los dispositivos del momento para adaptar todavía más su app estrella, y permitir usar Google Maps en un smartwatch de forma más natural.
Al igual que han hecho muchas otras compañías como WhatsApp o Spotify, son cada vez más personas las que tienen también un reloj inteligente y lo usan para mucho más que ver la hora. Y ahora, los que tengan WearOS actualizado, podrán iniciar cómodamente su ruta en Google Maps a través de su reloj.
Ahora puedes ver el mapa a pantalla completa directamente en tu muñeca, junto con toda la información necesaria. Si bien Maps ya estaba disponible en su versión para smartwatch, este cambio hace que usarlo desde el reloj sea mucho más cómodo y rápido para los usuarios, lo que hará que muchos dejen de depender tanto del móvil para acceder al mapa, y directamente comprueben el camino mirando a su muñeca.