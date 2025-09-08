Adiós a Spotify: esta app es la alternativa del momento, es totalmente gratuita, sin publicidad y ofrece un servicio casi idéntico

La piratería en la música era un problema muy grande hace cosa de unos años, suponiendo un agujero de miles de millones para la industria, pero con la llegada de plataformas de reproducción de música en streaming que ofrecían a un precio razonable la gran mayoría de artistas y grupos que existen a la distancia de un par de clics, se acabó casi de raíz con esta problemática.

Sin duda, y aunque no es la única plataforma de este tipo, Spotify es todo un referente y la app referencia para la escucha de música. Lo que pasa es que la compañía acaba de anunciar una subida de precios, pasando el plan individual de 10,99 a 11,99 euros y el plan familiar de 17,99 a 20,99 euros.

Lo que ha llevado a que haya muchos usuarios que están buscando otras alternativas, y sin son gratuitas, pues mucho mejor.

Esten es el caso de la app RiMusic, una opción alternativa a Spotify que cuenta con una serie de ventajas sobre ella, siendo la principal que es de uso totalmente gratuito y sin anuncios para los usuarios. Quizás el nombre te suene familiar, y es que esta plataforma es una extensión de ViMusic una app para Android Auto de música.

En el caso de RiMusic, se trata de una plataforma únicamente disponible para los usuarios de Android, y tan solo se puede descargar en smartphone, aunque luego funcione en la televisión o en Android Auto también.

En lo que se refiere a su contenido, RiMusic utiliza el catálogo de YouTube Music, un punto muy a su favor, ya que prácticamente ofrece todas las canciones, artistas y grupos que puedas imaginar, concretamente, el catálogo cuenta con más de 100 millones de pistas.

La interfaz de esta app es bastante sencilla, pero realmente para escuchar música no quieres más. Tiene un buscador y diferentes apartados para que puedas encontrar 'Canciones', 'Álbumes', 'Artistas', 'Videos' y 'Listas de reproducción'.

Como era de esperar, podrás escuchar música con la app en segundo plano o el móvil bloqueado, y a diferencia de las opciones gratuitas de Spotify, puedes descargar canciones o inclusos listas de reproducción para escucharlas más tarde cuando no tengas conexión.

La cosa es que esta app no está disponible en la tienda de Google, aun así, descargarla es muy sencillo. Tan solo tienes que acceder a su web y elegir las opciones de descarga que prefieras, ya sea desde F-Android, OpenApk o GitHub entre otras opciones, y permitir a tu dispositivo la instalación de apps de origen desconocido.