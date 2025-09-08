El iPhone 17 ya está aquí: horario y dónde ver la presentación de Apple que esconde grandes sorpresas

El gran día se acerca, y todo forofo de la telefonía y la tecnología espera con ansia la presentación del nuevo iPhone 17 y todas sus novedades, además de esperar alguna que otra sorpresa más con otros productos característicos de la compañía.

Como suele ser habitual, cada año Apple espera hasta mediados de septiembre para presentar durante el Apple Event su nuevo buque insignia. Este año la fecha elegida es el próximo 9 de septiembre, con el evento empezando a las 19:00 hora peninsular.

Se calcula que la presentación durará unas dos horas, según ha confirmado Apple en las invitaciones de prensa. Como se ha hecho siempre, salvo el año de la pandemia y el siguiente, el evento será presencial desde la sede de la compañía en Cupertino (California, EEUU), pero si eres amante de los productos de Apple y no has recibido la invitación de Tom Cook, hay otras alternativas para verlo.

Dónde ver la presentación

Como suele ser habitual, Apple ofrece una alternativa online a los millones de personas que quieren saber de primera mano todo lo que va a ofrecer el nuevo iPhone 17 y las demás novedades y sorpresas que tienen preparadas.

Por ello la compañía ofrece dos formas de seguir este evento, la primera es yendo a su página web oficial (apple.com) y el día del evento habrá un enlace para abrir automáticamente la retransmisión en directo.

Aunque si lo prefieres también puede seguir la presentación desde el canal de YouTube de Apple, ambas opciones son totalmente fiables y por supuesto gratuitas.

Pero lo cierto que el Apple Event 2025 va a ser mucho más que el iPhone 17, y es que a pesar de ser el plato estrella, también está previsto el anuncio del Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y AirPods Pro 3. Además de que se espera el lanzamiento oficial de iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 y watchOS 26.