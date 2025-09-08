Amazon dice adiós a este servicio que hasta ahora era gratuito para los usuarios

Si bien Amazon nació como una plataforma de compras, con el paso de los años y el éxito que ha ido cosechando durante estos, ha hecho que la app crezca y se diversifique introduciendo nuevos servicios de manera gratuita a los usuarios, siendo sin duda los más famosos los de Amazon Prime Video y Amazon Music.

Y es que con ser miembro de Amazon Prime, el servicio de suscripción de la compañía tienes acceso a todo tipo de plataformas y ventajas dentro de la plataforma. Pero ya incluso fuera de esta membresía, la empresa fundada por Jeff Bezos también ofrece acceso a otros servicios de manera gratuita.

Sin embargo, Amazon cerró la aplicación independiente de su servicio de 'streaming' gratuito Freevee en agosto de este año.

Amazon Freevee, lanzado en junio de 2022 como consecuencia del cambio de marca de IMDb TV, es una plataforma gratuita de vídeo bajo demanda con anuncios (AVOD, por sus siglas en inglés), que ofrece acceso una biblioteca de títulos originales compuesta por películas y series, así como por más de 75 canales 'Free Ad-supported Streaming Television' (FAST).

La compañía ya anunció en noviembre del pasado año que cesaría su servicio de 'streaming' Freevee y que migraría todos los títulos de series y películas ofrecidos en dicha plataforma a la biblioteca de su servicio Prime Video.

A pesar de este anuncio, los usuarios aún podían continuar utilizando la aplicación independiente de Freevee y, ahora, Amazon ha anunciado que cerrará la aplicación de la plataforma oficialmente.

De esta forma, desde agosto, los usuarios deberán acudir a su biblioteca de Prime Video para continuar visualizando contenido que incluye series como Mad Men: Lost, Bosh: Legacy y otras series originales de Amazon.

Se ha de tener en cuenta que estos contenidos se podrán visualizar sin necesidad de disponer de una suscripción a la plataforma de contenido Prime Video de la tecnológica. Simplemente, bastará con iniciar sesión con la cuenta de Amazon.