¿Qué significa el nuevo mensaje que le está llegando a todo el mundo desde WhatsApp: "Comparte un enlace o código QR..."?

Sin importar la edad que tengas, tus conocimientos informáticos y tus gustos y preferencias, si tuviésemos que señalar una app como la que tiene todo el mundo instalada, esa sería WhatsApp.

La app de mensajería instantánea de Meta tan solo en España cuenta con más de 30 millones de usuarios registrados, lo que supone alrededor del 94% de los españoles que usan internet.

Gran parte del éxito de la app es que está constantemente actualizándose y ofreciendo a sus usuarios nuevas funciones y herramientas para que su experiencia en la plataforma sea la mejor posible.

Por ello es normal que al usar la app nos encontremos con avisos y mensajes de nuevas funcionalidades que han llegado, y es que como hay tantas es difícil seguirle la pista a todas. Por eso ahora WhatsApp, a través de su chat oficial (que se cuela entre tus conversaciones normales) ha enviado un nuevo mensaje promocionando una función que no es nueva, pero quizás no todo el mundo conozca.

"Invita a personas a los grupos rápidamente.

Comparte un enlace o código QR para añadir miembros a un grupo de forma fácil y rápida. Si eres admin de un grupo, toca el nombre del grupo en el chat grupal para seleccionar la opción Invitar a través del enlace del grupo."

Como cada vez usamos más WhatsApp, ya no solo para chats individuales, sino también para conversaciones grupales, Meta ha elaborado formas más sencillas y rápidas para acceder a nuevos grupos. Ahora, el administrador de un grupo podrá invitar a quien quiera a unirse a través de un enlace de invitación.

Para usar uno de estos enlaces, tan solo tienes que abrir el grupo y pulsar sobre el asunto de este. Ahí te aparecerá la opción de Enlace de invitación al grupo, donde solo tendrás que copiarlo y enviarlo a la persona que quieras, ya sea a través de la app de Meta o por otra vía.

El administrador puede restablecer el enlace para invalidar el enlace anterior y crear uno nuevo. Cualquier usuario de WhatsApp puede unirse a un grupo si tiene acceso al enlace de invitación, recuerda que es posible que alguien reenvíe el enlace a otras personas, y estas podrían unirse al grupo sin la aprobación de quien lo administra.