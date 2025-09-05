Adiós a las estafas por SMS: aquí está la solución definitiva para saber si realmente es tu banco quien te escribe

Te hayas dado cuenta o no, en estos últimos años a todo el mundo nos ha llegado un intento de estafa que suplantaba a nuestro banco. Y es que por desgracia, la suplantación de las entidades bancarias se ha convertido en algo muy común y es posiblemente el fraude más efectivo para los ciberdelincuentes.

Los niveles de sofisticación del engaño han llegado a tales niveles, que los ciberdelincuentes incluso se cuelan entre las comunicaciones oficiales de tu banco para engañarte. Esto quiere decir, que tu teléfono reconoce el SMS del estafador como si fuera del banco, lo que a muchos les hace bajar la guardia.

Y ya no es solo cuestión de que los bancos y los propios usuarios tomen medidas para mitigar, complicar y minimizar los daños, sino que este problema ha llegado a un punto que desde el Gobierno tuvieron que tomar cartas en el asunto.

Por ello dentro de la normativa anti SPAM, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, se incluyeron una serie de cambios significativos en la forma en que los bancos se comunican con sus clientes a través de SMS. Una de las principales novedades de esta ley eran los "alias" que utilizan los bancos al enviar mensajes de texto, una nueva herramienta que nos ayudará a identificar cuándo se trata de verdad de una entidad legítima y cuándo es una estafa.

¿Qué son los alias y por qué necesitan registro previo?

Los alias son nombres personalizados que los bancos utilizan para identificarse en los SMS que envían a sus clientes. Por ejemplo, en lugar de mostrar un número de teléfono desconocido, el banco podría utilizar un alias como "BancoXYZ" o "AlertasBanco". Al registrar los alias, se dificulta que los delincuentes puedan suplantar la identidad de un banco y enviar mensajes fraudulentos.

En la práctica, esto significa que cuando recibas un SMS de tu banco, el alias que veas en tu teléfono móvil deberá haber sido previamente registrado. Si el alias no está registrado, el mensaje podría ser bloqueado por tu operador de telefonía o podrías recibir una advertencia sobre la posible naturaleza fraudulenta del mensaje.

Por ahora, las autoridades están trabajando para decidir cómo va a funcionar definitivamente esta nueva medida de seguridad, pero parece que pronto estarán activas. Cuando lo estén, tienes la responsabilidad de conocer el alias de tu banco para poder identificar cuándo se trata de una estafa y cuando es un mensaje legítimo.