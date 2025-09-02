DeuSens entra en el accionariado de BrandNewVerse para impulsar su actividad en gaming e hiperexperiencias para marcas

La empresa aragonesa DeuSens, especializada en realidad extendida con el desarrollo de hiperexperiencias inmersivas con distintos tipos de tecnologías interactivas, ha entrado en el accionariado de BrandNewVerse, el mayor estudio en España centrado en el desarrollo de experiencias de marca en Roblox, con el fin de impulsar su actividad en el sector del gaming.

La entrada de DeuSens en el accionariado de BrandNewVerse se lleva a cabo en el marco de la ampliación de capital realizado por el estudio, convirtiéndose la empresa aragonesa en el segundo mayor accionista de la compañía, que sigue manteniendo una participación mayoritaria en la sociedad, según explican fuentes consultadas por elEconomista

Esta inversión es estratégica para DeuSens, dado que la compañía tecnológica prevé impulsar la división de gaming para lo que ya acometió el año pasado una nueva organización de su estructura con el fin de dar mayor músculo a cada una de sus líneas de actividad.

De hecho, esta entrada en BrandNewVerse forma parte de una estrategia a medio y largo plazo con el fin de consolidar la posición en el sector, inciden las mismas fuentes. Además, esta alianza estratégica permitirá a ambas empresas dar una respuesta conjunta a los clientes -principalmente empresas y marcas-, para desarrollar tanto proyectos de marca personalizados como una network propia de juegos que reúne a millones de jugadores en España y en mercados internacionales.

Este paso permitirá así a DeuSens poder ofrecer a las empresas y marcas un desarrollo de experiencias a medida y realizadas desde cero o bien integrar las acciones de marketing y publicidad de las compañías en las propias IP (propiedades intelectuales) de BrandNewVerse, estudio que suma más de 80 millones de visitas en su portafolio de experiencias dentro de Roblox y que ha construido comunidades que reúnen a más de 225.000 miembros en la plataforma.

Ambas empresas, que forman parte del ecosistema de Lanzadera impulsado por Juan Roig, suman un equipo conjunto de unos 50 trabajadores (unos 10 de BrandNewVerse y cerca de 40 de DeuSens), altamente especializados en el desarrollo de experiencias y en Roblox, plataforma que cuenta en la actualidad con más de 250 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Directivos de DeuSens y BrandNewVerse.

La operación también facilitará la colaboración entre ambas empresas y la variedad a la hora de abordar proyectos en Roblox, permitiendo crear experiencias de marca a medida como las que ya se han realizado para empresas como Telefónica, Mango, Webemedia, Famosa, Choco Flakes o Turismo de Canarias, entre otras, además de añadir el alcance de la network propia y de terceros de BrandNewVerse, que alcanzó los 2,3 millones de usuarios únicos en julio y que acumula más de 80 millones de visitas en la plataforma.

Tras conocerse la operación, Álvaro Monzón, CEO de DeuSens, ha explicado que la entrada en el accionariado "nos permitirá reforzar la apuesta por el sector del gaming, abriendo una nueva etapa de crecimiento y expansión internacional de la mano de BrandNewVerse, que permitirá llevar a cabo proyectos cada vez más ambiciosos y con mayor impacto en la comunidad global de Roblox".

"Juntos nos convertiremos en el único actor en España, y probablemente en el mercado hispanohablante, capaz de ofrecer a agencias y anunciantes una propuesta comparable a cualquier otro medio en el que ya planifican", ha añadido Arturo Larrainzar, CEO de BrandNewVerse, quien ha incidido en que, "además del desarrollo de experiencias, integramos la capacidad de optimizar, medir y gestionar campañas en Roblox para maximizar resultados en términos de cobertura e impresiones, igual que en televisión, digital o exterior".

La operación realizada coincide con la celebración de la Roblox Developers Conference (RDC) 2025, que va a tener lugar en San Francisco (Estados Unidos) los días 5 y 6 de septiembre y en el que participarán las dos compañías, que presentarán esta alianza.

Diversificación y crecimiento

Esta operación forma parte del plan de crecimiento y expansión de DeuSens, que recientemente, se ha trasladado a unas nuevas instalaciones en Zaragoza ante el crecimiento que ha venido experimentando y la previsión de aumentar su facturación un 100% e 2025.

Un proceso para el que ya el año pasado reforzó su estructura organizativa con la creación de cuatro divisiones (XR & Metaverse, gaming, digital installlations y new media con IA generativa y gemelos digitales) para impulsar la actividad en cada una de ellas.

Desde su nacimiento, hace más de 10 años, DeuSens ha ido creciendo desarrollando diferentes soluciones a medida que permiten a las marcas conectar de forma novedosa e innovadora con el público, habiendo llevado a cabo más de 600 proyectos para marcas como Telefónica, Janssen, LOréal, G2A, FNAC, Campofrío o Audi, entre otras.