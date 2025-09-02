Les pidieron que entregaran sus ordenadores: empleados descubren que les iban a despedir por un email enviado demasiado pronto

Los despidos son una de las partes más desagradables del trabajo, algunos de ellos están cantados desde hace semanas o incluso meses, mientras que en otros quizás hay señales, pero nadie se espera que van a ocurrir.

Y es que las destituciones suelen dejar un mal ambiente en la empresa, por lo que se los planes de despido se suelen hacer con perfil bajo, y no es hasta el momento que ocurre la desagradable situación que el resto de personas se enteran de lo que está pasando.

Como decíamos los despidos crean un mal ambiente en el lugar de trabajo, y cuando se anuncia por equivocación y antes de los previsto todavía más. Y si no que le pregunten a los empleados de un reconocido banco australiano, que por un error y un correo electrónico automático, informaron a más de 100 empleados de que estaban despedidos semanas antes de lo que la dirección tenía previsto.

Todo comenzó con el cambio a un nuevo director ejecutivo y los planes de reorganizar la empresa. Si bien los despidos se iban a llevar a cabo en las siguientes semanas, desde recursos humanos habían preparado ya el correo electrónico en el que indicaban a los trabajadores afectados que tenían que devolver los ordenadores antes de que desde dirección anunciaran oficialmente su cese.

El problema fue que por equivocación, este email se envió antes de lo previsto, llegando a estos empleados demasiado pronto. "Lamentablemente, estos correos electrónicos indican la fecha de salida de algunos de nuestros compañeros antes de que hayamos podido comunicarles nuestra decisión", se disculparon desde la empresa.

Ahora la empresa se enfrenta a una situación delicada, y el nuevo CEO tiene la complicada tarea de ganarse a sus empleados y crear un buen ambiente, después de mostrar el lado más oscuro de los jefes y esa poca falta de empatía por cometer errores alrededor de algo tan sensible como son los despidos.