Una cámara de seguridad capta como un perro usa a Alexa para poner sus canciones favoritas

Que el perro sea el mejor amigo del hombre no es coincidencia ni casualidad, se debe a todas las características de este animal que lo hacen "superior" o más cercano a las personas. Su lealtad, cariño e inteligencia hacen que en la escala de los animales favoritos como mascotas siempre esté entre los puestos más altos.

La relación entre un perro y su dueño es siempre algo especial, sobre todo porque al cabo del tiempo ambos se comienzan a entender y comprender hasta tal punto que parece que la barrera del idioma (o más bien el lenguaje) desaparece. Y en los últimos años los dueños de cada vez más perros han optado por dar un paso más allá en esta comunicación con sus mascotas con los teclados de sonidos.

Estos teclados de sonidos tienen en cada tecla una palabra o frase concreta, por ejemplo, "comida" o "paseo". Los dueños enseñan a sus mascotas que si pulsan esta tecla sabrán que quieren ir a dar un paseo, y de esta manera le enseñan a "hablar".

Como decíamos, esto es cada vez más común, lo que hace que los dueños ingenien nuevas palabras o comandos que enseñar a sus mascotas para tener una comunicación más fluida. Y en redes sociales se ha vuelto viral un vídeo captado por las cámaras de seguridad de la casa de cómo un perro ha aprendido a utilizar Alexa para poner la música que le gusta.

Jude es un beagle al que sus dueños han instalado una tecla que habla con el asistente virtual Alexa, y le pide que ponga música. Los dueños han creado una lista de canciones que "le gustan" al perro, y este ha aprendido que pulsando la tecla suena la música que supuestamente le gusta.

Ahora cada vez que está solo en casa, este perro, como captaron las cámaras de seguridad, pulsa la tecla de Alexa y se sienta tranquilamente a escuchar música en el sofá. Esta imágenes subidas por sus dueños se han vuelto virales en redes sociales con cientos de comentarios de todo tipo.