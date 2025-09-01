Descubre cómo Jeff Bezos utiliza 'la regla de la hora' para ser más productivo cada día

Jeff Bezos no es solo una de las personas más ricas del mundo, sino que es propietario de una de las empresas más exitosas del planeta con Amazon, además del extenso portfolio de compañías de diversos sectores que también posee.

Esto demuestra que Bezos es una persona que sabe y conoce bien como funciona el mundo, ya que este ha trabajado para llegar a lo más alto. Por eso es escuchado por compañeros de profesión, expertos y cualquier persona que aspire a ser exitosa, lo que hace que valga la pena escuchar sus consejos y hábitos.

Fue durante un discurso en el Economic Club de Washington en 2018, cuando Bezos mencionó por primera vez "la regla de la hora", un hábito que el magnate sigue aplicando todos los días, y con el que asegura que mejora enormemente su productividad a lo largo del día, e que incluso le hace "más inteligente".

Y es que para tener días buenos en los que uno puede exprimir al máximo lo que tiene que hacer, según Bezos, lo que hay que hacer es seguir una rutina matinal, que a la gran mayoría de jefes les escandalizaría. Esto es porque Bezos asegura que utiliza la primera hora del día (desde que se levanta) para leer el periódico, desayunar en familia y tomar un café.

Ante esta premisa, Bezos nunca tiene reuniones antes de las 10 de la mañana, y tampoco (y señala como muy importante) coge o mira el móvil durante este tiempo. De esta manera, el magnate asegura que sus mañanas lentas y sin smartphone mejoran sus niveles de energía y su capacidad para tomar decisiones durante todo el día.

No solo lo dice Bezos, la neurociencia también

Pero esto no es solo la historia que te cuenta el dueño de Amazon, sino que una publicación de la Universidad de Stanford resume una serie de hallazgos recientes de la neurociencia sobre lo que sucede cuando pasamos demasiado tiempo frente a una pantalla.

"Ver la televisión sin parar, ver vídeos de YouTube durante horas o navegar por el teléfono todas las mañanas puede parecer inofensivo, pero las investigaciones demuestran que pasar demasiado tiempo frente a una pantalla puede ser perjudicial para la salud".

Este estudio descubrió que entre adultos un alto uso de pantallas puede dañar el aprendizaje, la memoria y la salud mental, así como el potencial de aumentar el riesgo de neurodegeneración temprana. A su vez, otro estudio de la misma universidad señala en concreto el uso de teléfonos a primera hora de la mañana.

"Uno de los mayores problemas de levantar el teléfono inmediatamente por la mañana es que cuando tienes un objeto cerca de tu cara, se registra como una amenaza", asegura uno de los investigadores. "No mires el móvil justo después de que te suene la alarma por la mañana".

Los expertos de Stanford Lifestyle Medicine recomiendan no pasar tiempo frente a una pantalla durante la primera hora del día para favorecer la mejora cognitiva, básicamente lo mismo que recomienda Bezos.