China deja sentada al resto del mundo: así es su nuevo dron con motor a chorro que convierte en base aérea cualquier buque

La capacidad tecnológica de China no deja de sorprender, y es que en los últimos años, no han parado de presentar innovaciones nunca antes vistas en prácticamente cualquier área, dando al gigante asiático una importante ventaja frente al resto del mundo.

Ya sea por sus logros energéticos, en el espacio, en la industria de los smartphones o en la militar, China demuestra que sus esfuerzos para lograr estos avances merecen la pena, porque logran año tras año superarse en todos estos aspectos. Ahora, hemos podido conocer que han desarrollado un nuevo dron pensado para usos militares que les da una enorme ventaja estratégica.

Tras más de 10 años trabajando en ello, investigadores de la Universidad de Beihang (Pekín, China) han logrado desarrollar un dron VTOL, que se diferencia de los drones normales porque pueden despegar y aterrizar como un helicóptero, sin necesidad de una pista, lo que le permite operar en espacios reducidos como la cubierta de un barco.

Pero esta no es la única clave del invento chino, ya que ya existen otros drones VTOL en el mundo, sino que el gran añadido que tiene esta máquina es que es tan veloz como un avión de combate. Esto se ha logrado gracias a que este modelo está impulsado por un motor a chorro, algo que hasta ahora se creía imposible.

La mayoría de drones operan con motores eléctricos más lentos, pero este al usar la propulsión a chorro real, puede superar en velocidad y capacidad de los modelos más rápidos del mercado. La combinación de estos dos logros supone un salto cualitativo en lo que se refiere al poder y ventaja militar del gigante asiático, debido a que con este dron pueden convertir cualquier buque de guerra o destructores en una pequeña base aérea.

Esta novedad, hace que hasta los barcos más pequeños se puedan convertir en bases aéreas móviles, lo que proporciona a China una inmensa ventaja estratégica frente a cualquier otro país. Aunque lo cierto es que no se va a limitar solo a usos militares, sino que también se podrá usar para rescates, transportes de emergencia y ayuda en catástrofes debido a su capacidad para volar más lejos, transportar más peso y poder acceder a zonas difíciles.