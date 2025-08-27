Ya es oficial: Apple anuncia la fecha de llegada del iPhone 17 y genera expectación con una gran y novedosa sorpresa

Apple acaba de confirmar la fecha y hora del que es uno de los eventos más esperados del año. Y es que como viene siendo habitual año tras año, la compañía de la manzana va presentar su próxima generación de iPhone para las primeras semanas de septiembre.

El evento se celebrará bajo el lema ' Awe dropping'(que podría traducirse como caerse de asombro), en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos), a las 10:00 horas (19:00 horas de España peninsular).

Apple celebrará este nuevo evento de presentación el próximo 9 de septiembre, en el que se espera conocer la serie iPhone 17.

La compañía ha enviado este martes las invitaciones de prensa en las que informa que podrá seguirse seguirse la retransmisión a través de su web oficial.

Se espera que este sea le evento de presentación de la serie iPhone 17, que previsiblemente consistirá en la versión estándar del iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Aunque teniendo en cuenta todas las filtraciones y rumores, lo más seguro es que a estos los acompañe una nueva versión nunca antes vista en Apple, con el iPhone 17 Air.

Este modelo sería el ideal para aquellos usuarios que busquen un iPhone más avanzado que el modelo básico, pero no requieran todas las funciones o no quieran pagar el alto precio del Pro.