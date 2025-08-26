Nunca pidas el recibo en un cajero automático después de sacar dinero: esta es la poderosa razón

Si bien es cierto que cada vez se utiliza menos el dinero en efectivo, todavía hay establecimientos y muchas personas que prefieren tener billetes entre sus manos, ya sea por que se manejan mejor, pasan de la tecnología o sus negocios requieren este formato.

Por ello los cajeros automáticos siguen siendo una necesidad en todas partes, de hecho, hoy en día más que nunca debido a que si te encuentras en la situación de que tienes que pagar algo con dinero efectivo, estos son los únicos que te pueden salvar.

Sin embargo, no podemos olvidar que estamos sacando dinero y que el dinero atrae a los malos, por ello es importante ser cuidadoso cuando estamos ante un cajero y seguir una serie de recomendaciones. Entre ellas, está la de nunca pedir el recibo después de sacar dinero.

Si alguna vez has usad un cajero, al estar finalizando la transacción, este te preguntará si quieres un recibo de la operación. Si bien es una opción que incluyen los propios bancos, ahora las mismas entidades señalan que no deberíamos pedirlo nunca porque este simple papel puede convertirse en una amenaza para la seguridad de su cuenta bancaria.

Y es que en el recibo se incluye información que de caer en las manos equivocadas puede ser de mucho valor, como podría ser el saldo disponible o incluso información sobre la cuenta bancaria. Desde el Banco BBVA, sugieren evitar la impresión del recibo y optar por la consulta del saldo directamente en pantalla o a través de la aplicación móvil.

En caso de querer imprimirlo, este se debe conservar con cuidado, y en el momento que lo queramos tirar, antes hay que destruirlo porque sino podría ser recuperado y utilizado para algún tipo de fraude.

Se han llegado a reportar casos en el que los estafadores utilizan estos recibos que encuentran para convencer a los clientes de que trabajan en el banco y obtener información adicional sobre sus cuentas. Por eso es importante recordar que nunca hay que compartir información sensible con nadie (a pesar de que aseguren que es alguien de fiar).

Otros consejos de seguridad al sacar dinero de un cajero

Fijarte en que no ha sido manipulado: antes de introducir tu tarjeta, debes asegurarte de que no ha sido manipulado o alterado de alguna forma u otra.

antes de introducir tu tarjeta, debes asegurarte de que no ha sido manipulado o alterado de alguna forma u otra. Tapa el teclado: usa tu mano libre para cubrir el teclado mientras introduces el PIN.

usa tu mano libre para cubrir el teclado mientras introduces el PIN. Evita ayuda de extraños: no aceptes ayuda de personas que se ofrezcan a ayudarte con la operación, aunque parezcan amables o digan ser empleados del banco.

no aceptes ayuda de personas que se ofrezcan a ayudarte con la operación, aunque parezcan amables o digan ser empleados del banco. Si se "traga la tarjeta", avisar de inmediato: Si el cajero se queda con la tarjeta y no la devuelve después de realizar una operación, sigue tu sentido común y alerta de inmediato a la entidad bancaria de lo ocurrido