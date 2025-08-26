Cómo grabar una llamada en iPhone y Android sin descargar aplicaciones

El desarrollo tecnológico ha hecho que el porcentaje de llamadas telefónicas haya disminuido enormemente a favor de los mensajes instantáneos a través de apps como WhatsApp y otras redes sociales.

Pero es innegable que para compartir una información importante, y que esta llegue de manera rápida y eficiente a la otra persona, las llamadas siguen siendo la forma más efectiva de hacer llegar tu mensaje.

Y debido a la importancia que suelen tener las llamadas, hay muchos motivos por los que vas a querer grabar una llamada par poder conservarla y acudir a ella cuando lo necesites. Ya sea porque comparten unas indicaciones para el trabajo y no olvidar detalles importantes, tener registro o pruebas de la conversación o por temas de seguridad, tanto personal como por el cumplimiento de la regulación.

En el caso de España, grabar una llamada es totalmente legal siempre y cuando seas participante de la conversación, y ni siquiera tienes que avisar a la otra persona de ello. Aunque en el caso de que seas una empresa, sí que tienes que informar a la otra parte de que estás grabando la conversación.

Grabar una llamada es algo muy sencillo, y lo mejor de todo es que lo puedes hacer fácilmente tanto si tienes un iPhone como si tienes un dispositivo Android.

Cómo grabar una llamada en Android

Haz una llamada como siempre lo haces. Cuando empiece la conversación, pulsa los tres puntos que aparecen en la pantalla. Escoge la opción de Grabar. Para escuchar la grabación, vuelve a abrir la app de Teléfono, ve al listado de llamadas y pulsa sobre la que grabaste.

Cómo grabar una llamada en iPhone

Inicia una llamada como de costumbre. Pulsa sobre el icono de las ondas. Tu iPhone emitirá un aviso a ambas personas de que se ha iniciado una grabación. La grabación se guardará automáticamente en la carpeta 'Grabaciones de llamadas' dentro de la aplicación Notas. Puedes ver la grabación en la app de Notas y el aparatado de Ver llamada guardada.