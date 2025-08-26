Cómo grabar una llamada en iPhone y Android sin descargar aplicaciones

El desarrollo tecnológico ha hecho que el porcentaje de llamadas telefónicas haya disminuido enormemente a favor de los mensajes instantáneos a través de apps como WhatsApp y otras redes sociales.
Pero es innegable que para compartir una información importante, y que esta llegue de manera rápida y eficiente a la otra persona, las llamadas siguen siendo la forma más efectiva de hacer llegar tu mensaje.
Y debido a la importancia que suelen tener las llamadas, hay muchos motivos por los que vas a querer grabar una llamada par poder conservarla y acudir a ella cuando lo necesites. Ya sea porque comparten unas indicaciones para el trabajo y no olvidar detalles importantes, tener registro o pruebas de la conversación o por temas de seguridad, tanto personal como por el cumplimiento de la regulación.
En el caso de España, grabar una llamada es totalmente legal siempre y cuando seas participante de la conversación, y ni siquiera tienes que avisar a la otra persona de ello. Aunque en el caso de que seas una empresa, sí que tienes que informar a la otra parte de que estás grabando la conversación.
Grabar una llamada es algo muy sencillo, y lo mejor de todo es que lo puedes hacer fácilmente tanto si tienes un iPhone como si tienes un dispositivo Android.
Cómo grabar una llamada en Android
- Haz una llamada como siempre lo haces.
- Cuando empiece la conversación, pulsa los tres puntos que aparecen en la pantalla.
- Escoge la opción de Grabar.
- Para escuchar la grabación, vuelve a abrir la app de Teléfono, ve al listado de llamadas y pulsa sobre la que grabaste.
Cómo grabar una llamada en iPhone
- Inicia una llamada como de costumbre.
- Pulsa sobre el icono de las ondas.
- Tu iPhone emitirá un aviso a ambas personas de que se ha iniciado una grabación.
- La grabación se guardará automáticamente en la carpeta 'Grabaciones de llamadas' dentro de la aplicación Notas.
- Puedes ver la grabación en la app de Notas y el aparatado de Ver llamada guardada.