La nueva función de WhatsApp que va a solucionar un problema que le ocurre a todos: inspirada en los teléfonos fijos

WhatsApp es mucho más que una simple app de mensajería instantánea, y es que la plataforma propiedad de Meta aunque mantenga esta función como la principal, trabaja constantemente para ofrecer más herramientas y formas de disfrutarla para sus usuarios.

Esto ha hecho que los más de 2.000 millones de usuarios que tiene la app instalada y la usan cada día, hayan convertido WhatsApp en la forma en la que se comunican con todo el mundo. Principalmente a través de mensajes, pero también a través de llamadas, videollamadas, mensajes de voz, fotos o vídeos.

Y debido a ello, la app está preparando una función, que aunque es nueva para WhatsApp, es una herramienta mundialmente conocida y recordada por todos, a pesar de que hoy en día está en desuso.

La compañía trabaja en ella para solucionar un problema que todo el mundo sufre, que básicamente es cuando hacemos una llamada y la otra persona no nos contesta. Y es que según han detectado desde WABetaInfo, la app propiedad de Meta incorpora en su versión beta para Android (2.25.23.21), permite que después de una llamada si no puedes esperar a que tu contacto vuelva a estar disponible, podrás dejarle un mensaje de voz explicando el motivo de tu llamada.

WABetaInfo

Esto es incorporar algo tan antiguo como los contestadores telefónicos a la que es posiblemente la app más utilizada en todo el mundo.

Si bien es cierto que con el propio funcionamiento en sí de la app, si llamas y no te lo cogen, puedes escribir un mensaje indicando el motivo, con esta herramienta, los usuarios verán la llamada perdida y junto a ella el motivo de esta, lo que ayudará a entender por qué te han llamado y tomar la decisión de devolver la llamada lo antes posible o no.

En los últimos años WhatsApp ha trabajado mucho para ofrecer a los usuarios mejoras en la comunicación, y ya no solo eso, ya que poco a poco está introduciendo nuevas herramientas que no tienen que ver directamente con este aspecto, como la introducción de Meta AI como un chat más, o mejoras en otros aspectos como la cámara de la app, por poner algunos ejemplos.

Todo ello forma parte de los esfuerzos de WhatsApp para hacer que los usuarios pasemos más tiempo en su app y hagamos más cosas con ella.