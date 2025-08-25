Cómo ver el listado completo de personas que te han bloqueado en WhatsApp

WhatsApp es la app favorita de los españoles, o por lo menos los números indican eso, ya que hay más de 35 millones de usuarios registrados en la plataforma tan solo en nuestro país. Son varias las razones de ello, ya que a parte de ser una forma rápida, fácil y gratuita de comunicarte con tus seres queridos, familiares o compañeros de trabajo, también ofrece todo tipo de funciones comunicativas extra.

Y es que ha medida que la app propiedad de Meta ha ido creciendo, sus desarrolladores han ido añadiendo más funciones y herramientas para que la experiencia sea todavía mejor para los usuarios. Uno de los aspectos más positivos de WhatsApp es que puedes hablar con cualquier persona registrada en la app si tienes su número de teléfono, lo que pasa es que hay veces y personas con las que no queremos tener ningún tipo de conversación.

Para esos casos, WhatsApp nos ha provisto de la opción de bloquear a un contacto, al bloquear a alguien dejarás de recibir sus mensajes, al mismo tiempo que tú no podrás enviárselos a él tampoco. Como esta es una medida extrema, la app no te notifica cuando alguien te ha bloqueado ni viceversa, pero sí que hay una forma de saber cuántas y qué personas lo han hecho.

Lo cierto es que WhatsApp no tiene esta función directamente, sino que es a través de otras funciones en las que puedes descubrir esto, y hoy te vamos a explicar el truco.

Así puedes ver el listado de personas que te han bloqueado en WhatsApp

Como decíamos, para lograr este listado hay que acudir a otra función que en realidad no tiene nada que ver con los bloqueados. Se trata de las listas de difusión, una herramienta que nos permite enviar mensajes de manera masiva a todos nuestros contactos.

Si quieres saber quiénes te han bloqueado lo que tienes que hacer es abrir la app de WhatsApp, acceder al menú de opciones (situado en la parte superior derecha de tu pantalla) pulsando los tres puntos verticales y entre las opciones que se despliegan seleccionar la de Nueva difusión.

Lo siguiente será añadir todos los contactos que creas que te han podido bloquear, aunque si quieres descubrir a todos, puedes elegir la opción de Todos los contactos (aunque es poco recomendable). Lo siguiente será escribir el mensaje del difundido, aquí puedes poner lo que sea, y al enviarlo debes esperar a ver qué sucede con los mensajes.

En el caso de que el mensaje muestre dos ticks grises, significa que el mensaje le ha llegado a la otra persona y por lo tanto no te ha bloqueado, mientras que si solo muestra uno, muy posiblemente esa persona te ha bloqueado.

Para salir de dudas, ya que hay ocasiones en las que no le llega a la otra persona el mensaje por falta de cobertura o algo similar, puedes intentar añadir a esa persona a un grupo de WhatsApp, y si tampoco te deja estará cada vez más claro que te ha bloqueado.