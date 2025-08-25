Española va a un supermercado en Marruecos y se sorprende con los precios de los productos: "Teniendo en cuenta los salarios..."

Aunque nunca aparezca en las guías de viajes, cuando estamos en el extranjero siempre nos resulta curioso y llama la atención visitar un supermercado de otro país, para ver y comparar con lo que hay y a qué precios, respecto a nuestro lugar de origen.

Y es que resulta curioso ver qué venden en mercados de otros lugares, sobre todo aquellos que siguen dietas y tienen costumbres distintas a las nuestras, porque siempre solemos encontrar diferencias que nos llaman mucho la atención.

Pues la usuaria @lorenaadecastro, ha acudido a un supermercado en Marruecos de la cadena Marjane, y en su vídeo que se ha vuelto viral en redes ha mostrado la diferencia de precios entre algunos de los productos básicos que todos compramos y tenemos en casa entre un supermercado en el país africano con el de uno español.

¿Cuánto cuestan las cosas que normalmente compramos?

Durante el vídeo muestra productos que todo el mundo consume y suele tener en casa, como arroz, pasta, leche, aceite de girasol o aceite de oliva entre otros. Si bien hay de todo, porque hay cosas más baratas que en España, al mismo tiempo que hay otras mucho más caras, como el litro de aceite que sale a 7,75 euros frente a los 3,50 euros que puede valer en nuestro país, en general la media esta más o menos igual.

Esto quiere decir que la compra en un supermercado de Marruecos, te puede salir más o menos parecido a lo que te sale una compra en España.

A esto, la autora del vídeo señala que lo cierto es que los locales suelen ir a comprar a mercados o a una carnicería o frutería, y que a los supermercados suelen venir los turistas. Pero lo que realmente subraya en el vídeo es que este parecido en los precios llama mucho la atención, cuando un sueldo de Marruecos ronda los 500 euros, y en España parte de los 1.000 euros, y aun así se encuentra con precios muy altos para este país.