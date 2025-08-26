Ya es oficial: Spotify confirma subida de precios y así es como te va afectar el cambio

La plataforma de música en 'streaming' anunció recientemente un aumento en el precio de la suscripción Premium en España que, a partir de septiembre, comenzará a costar un euro más al mes a cambio de las mismas prestaciones.

Spotify ha compartido que pretende utilizar los aumentos de precio como una "herramienta comercial", aunque asegura que estas subidas estarán relacionadas con mejoras de la plataforma, en formato de nuevos servicios o funciones.

Concretamente, la suscripción individual para Spotify Premium ascenderá a los 11,99 euros al mes.

En este marco se ha pronunciado ahora el copresidente y director comercial de Spotify, Alex Notström, quien ha manifestando que las subidas de precios son una medida que forma parte de su "caja de herramientas", y que irá de la mano de nuevos servicios y funciones que se integrarán en la plataforma.

Así lo ha detallado en declaraciones a Financial Times, donde ha especificado que aunque los ajustes de precio sean parte de las "herramientas comerciales" de la compañía, se llevarán a cabo "cuando tengan sentido".

Al respecto, Notström también ha asegurado que Spotify continúa trabajando para seguir agregando valor a los servicios de su plataforma y, con ello, garantizar que "el consumidor gane", tal y como ha especificado.

En este sentido, ha hecho referencia a la intención de agregar funciones que proporcionen más valor y "adherencia" para los suscriptores de la plataforma, aunque no ha especificado qué servicios podrían mejorar.

Frente a todo ello, se ha de tener en cuenta que Spotify trabaja en una opción de alta calidad, Spotify HiFi, que ya dio a conocer en el año 2021, con el que ofrecería música en calidad de CD y un formato de audio sin pérdida. Sin embargo, esta opción ha llevado a retrasos sucesivos y nunca se ha llegado a lanzar, aunque referencias presentes en el código de versiones recientes de la 'app' sugieren que su llegada podría estar cerca.

En lugar de esta versión de alta definición, la compañía ha implementado otras novedades relacionadas con el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma, como es el caso del DJ de IA. De la misma forma, recientemente añadió una opción para personalizar transiciones entre canciones, con la función de Mezclar en la suscripción Premium.

Conviene recordar que Spotify también está trabajando en un nuevo nivel de suscripción Music Pro, que incluiría ventajas como contenido con un audio de mayor calidad, herramientas de remezcla y acceso a entradas para conciertos.

En abril de este año, Spotify alcanzó los 678 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que ha crecido hasta los 696 millones de usuarios en julio. Teniendo en cuenta este crecimiento, el directivo ha matizado que se plantean llegar a los mil millones de usuarios activos como un objetivo posible.