Inteligencia Artificial revela un importante yacimiento de litio en EEUU: podría cambiar el futuro energético

Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en colaboración con la Oficina del Geólogo Estatal de Arkansas, ha revelado un hallazgo sorprendente: la Formación Smackover, una vasta unidad geológica que subyace a partes del sur de Estados Unidos, alberga una cantidad significativa de litio en sus salmueras. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la producción nacional de litio y la transición hacia energías limpias.

La Formación Smackover, un sobrante de un antiguo mar del Jurásico, es conocida por sus abundantes yacimientos de petróleo y bromo. Sin embargo, este estudio ha demostrado que también contiene un recurso valioso que hasta ahora había pasado desapercibido, el litio disuelto en las salmueras.

Utilizando una novedosa metodología que combina análisis de muestras con aprendizaje automático, un tipo de Inteligencia Artificial, los investigadores del USGS han logrado estimar por primera vez la cantidad total de litio presente en la parte suroccidental de la Formación Smackover en Arkansas.

Los resultados son asombrosos, debido a que la cantidad de litio estimada en esta región podría ser suficiente para reemplazar las importaciones estadounidenses de este mineral, crucial para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y otras tecnologías de almacenamiento de energía.

Este hallazgo es especialmente relevante en el contexto actual de creciente demanda mundial de litio, impulsada por la transición hacia energías renovables y la electrificación del transporte. EEUU, que actualmente importa más del 25% del litio que consume, podría beneficiarse enormemente de la explotación de este recurso doméstico.

La extracción de litio de las salmueras de la Formación Smackover ofrece una oportunidad única para obtener este mineral estratégico de forma más sostenible, ya que se aprovecharía un subproducto de las operaciones de petróleo y gas que de otro modo se consideraría un residuo.

Es importante destacar que las estimaciones del estudio se refieren a la cantidad total de litio presente en la formación geológica, no a la cantidad que se puede extraer de forma técnica y económicamente viable. Se necesitan más investigaciones para evaluar la viabilidad de la extracción y determinar las mejores tecnologías para recuperar el litio de las salmueras.

El descubrimiento de litio en la Formación Smackover abre nuevas posibilidades para la producción nacional de este mineral crítico, contribuyendo a la seguridad energética y al desarrollo de tecnologías limpias.