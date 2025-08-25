"Lo más tonto que he oído nunca": el CEO de Amazon AWS descarta que la IA vaya a sustituir a los empleados

El auge de la Inteligencia Artificial significa que ya muchos aspectos de nuestra vida están cambiando, y que poco a poco todo se verá afectado por ello.

Uno de los aspectos donde el impacto ya se está viendo, y de cara al futuro también se va sentir más es sin duda en el trabajo. Esto es porque estamos preparando y capacitando a las máquinas para llevar acabo todo tipo de tareas y labores hasta ahora reservadas para las personas.

Si bien por ahora las máquinas sirven para las que son más repetitivas y duras físicamente, los avances en esta tecnología reflejan que pronto podrán hacer tareas más complejas y que requieren una inteligencia superior. Por esa razón, existe una enorme división de ideas y visiones sobre el futuro del trabajo y las oportunidades que tendrán las generaciones futuras.

Hay algunos aseguran que el trabajo tal y como lo conocemos está muerto, mientras otros, como Matt Garman, CEO de Amazon Web Services (la subsidiaria de Amazon que ofrece la plataforma de computación en la nube más grande y completa del mundo) ha calificado la idea de despedir a trabajadores jóvenes porque la IA puede hacer su trabajo como "la cosa más tonta que he oído nunca".

Garman argumenta que estos empleados junior suelen ser más rentables al tener salarios más bajos, pero también son los más comprometidos y enterados de las herramientas de IA, por lo que están mejor preparados para integrar la IA en sus flujos de trabajo, en lugar de ser sustituido por ella.

Además de esto, Garman defiende que estos mismos empleados en el futuro, serán trabajadores con experiencia tanto en la empresa como en el uso de la IA para las labores de la compañía. Por ello defiende que seguirá contratando a jóvenes enseñarles conocimientos básicos de software y resolución de problemas para que estén preparados para afrontar futuros retos laborales, como la actual escasez de personal cualificado, al mismo tiempo que impulsan las capacidades de la IA.

Añadió que los trabajadores deben "ser flexibles, estar dispuestos a aprender y a aceptar que su trabajo puede ser un poco diferente", señalando que ésta es una época de transición.