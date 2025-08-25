Qué pasa si escribes los códigos 11881 y 9875 en Netflix: desbloquea las series y películas "escondidas" de la app

Entre películas, series y documentales Netflix tiene más de 5.500 contenidos en su plataforma, y aun así siempre te salen las mismas. Esto se debe a que aparte de aquellas categorías que vemos en la página principal, también existen las categorías ocultas.

Realmente no es que la compañía quiera escondértelas, pero es que los algoritmos funcionan de una determinada manera y no te muestran todos los contenidos que hay en Netflix, pero existe un truco para poder acceder a todos.

Cada categoría tiene un código concreto, hay más de 3.000 códigos en total, y solamente tienes que escribir el código en la barra de búsquedas para acceder a ellas. Y hoy te vamos a contar qué ocurre si metes en el buscador el código 11881 o el código 9875 en Netflix.

El motivo por el que existen estos códigos es tan simple como que debido a la enorme cantidad de contenido que tiene la plataforma, es imposible mostrar al usuario todo el catálogo, por lo que cada código corresponde a una categoría de contenido y subgéneros específicos.

Código 11881 en Netflix

El código 11881 de Netflix te permite acceder a una selección de películas con un fuerte componente romántico y erótico, a menudo denominadas "películas románticas para adultos" o, en algunos contextos, "animación para adultos".

Aunque el catálogo de Netflix varía con el tiempo y según la región, los títulos que suelen asociarse a este código incluyen: Cincuenta sombras de Grey, 365 días, El amante de Lady Chatterley o La chica de al lado entre muchas otras series.

Código 9875 en Netflix

El código 9875 es uno de los códigos secretos de Netflix que te lleva directamente a la categoría de "Documentales sobre crímenes" o "True Crime". Este género es muy popular en la plataforma y el código te permite acceder a una gran variedad de títulos que de otra manera podrían ser difíciles de encontrar, ya que no siempre se promocionan en la página de inicio.

Entre los contenidos que nos aparecerán podemos encontrar: miniseries documentales de asesinos en serie (Jeffrey Dahmer o Ted Bundy), investigaciones sobre crímenes reales, contenidos de narcotráfico y bandas criminales o historias que exploran el impacto social de ciertos crímenes.