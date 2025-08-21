¿El fin de la piratería? Cae una de las mayores redes de distribución de IPTV ilegales para ver fútbol

Tan solo llevamos una jornada de LaLiga, y este organismo ya ha logrado su primera victoria frente a la piratería tras detener al creador de una de las páginas web más grandes para la retransmisión masiva e ilegal de partidos de fútbol entre otros contenidos.

La piratería es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los propietarios de los derechos de autor del fútbol, la música o las series y películas, y es que aunque hoy en día existan todo tipo de plataformas que ofrezcan sus servicios para acceder a estos contenidos de manera más sencilla y rápida, todavía hay muchos usuarios que se niegan a pagar una suscripción para acceder a ellos.

Esto es porque, por ejemplo, ver fútbol en directo se ha convertido en un pasatiempo cada vez más caro, donde ni siquiera pagando casi 50 euros al mes consigues ver todos los partidos. Dicha situación ha llevado a que miles de personas pirateen todo tipo de contenidos, aunque el fútbol es quien más está sufriendo esto.

Como decíamos, la lucha contra la piratería se ha intensificado muchísimo en los últimos años, y estos propietarios de los derechos de autor ahora cuentan con el apoyo de las autoridades y nuevo sistemas de detección y bloqueo de estas webs e IPTVs que compartían estos contenidos de manera ilegal.

La caza de los piratas está siendo muy intensa, y según acabamos de saber, las autoridades han dado un durísimo golpe sobre la mesa al desmantelar y detener a los propietarios de una de las mayores redes del mundo que ofrecía contenidos sin derechos de autor.

Se trata del fundador del sitio web "Al Angulo TV" por la retransmisión ilegal de partidos de fútbol nacionales e internacionales y eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1.

La captura se formalizó tras un allanamiento policial en el domicilio del acusado, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos(Argentina), donde tenía su laboratorio en el que se incautaron ordenadores, smartphones y otros equipos tecnológicos con los que habría montado su empresa ilegal de retransmisiones de partidos robados a distintos programadores.

La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), en colaboración con de uno de sus socios, LALIGA. Al Angulo TV operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado, y hace poco puso operativa una aplicación para Android.

El acusado se hace llamar en redes con el apodo "Shishi" y cuenta con perfiles en múltiples redes sociales y en Youtube, donde solía realizar transmisiones, en especial en "X" donde en forma desafiante, recientemente informó que llegó a 100.000 seguidores, manifestando abiertamente que sabía lo que estaba haciendo pero que "nadie podía atraparlo".

LaLiga da así un firme golpe sobre la mesa, y demuestra que sus esfuerzos para combatir y cazar la piratería tienen sus resultados, mandando un serio aviso a todo aquel que se dedique a ello o consuma.