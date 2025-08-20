Una exteleoperadora revela el único truco eficaz para acabar con las llamadas spam

Las llamadas spam o comerciales llevan siendo un incordio para los usuarios desde hace muchísimos años, principalmente por que siempre nos pillan en un mal momento, ya sea la hora de la siesta, mientras estamos cenando o en nuestro único rato de descanso del día.

De hecho, según los datos del el Informe Global sobre Amenazas de Llamadas realizado por Hiya, los usuarios españoles juntos a los franceses son los que más llamadas spam reciben de Europa con una media de 10 llamadas de este tipo al mes.

Esto llevó a que las autoridades tuvieran que intervenir, y hace cosa de más de un añose aprobó en nuestro país la nueva ley que prohibía las llamadas comerciales sin consentimiento previo. Lo del consentimiento previo es donde las operadoras y empresas han encontrado su filón, debido a que sin saberlo muchísimos usuarios lo han dado sin darse cuenta.

Esto es porque al instalar un app y aceptar los términos y servicios o al aceptar cookies de una página web, nos "están colando" el aceptar recibir comunicaciones comerciales. Aunque lo cierto es que en muchas ocasiones, estas compañías se juegan ser multados y llaman aleatoriamente a los usuarios.

La solución más popular es apuntarse a la Lista Robinson, pero aun así seguimos recibiendo llamadas de este tipo, lo que acaba sacando de quicio a los usuarios porque no encuentran la solución que acabe definitivamente con estas comunicaciones.

El truco de una antigua teleoperadora para dejar de recibir llamadas spam

Eléonore Bounhiol, es una mujer francesa que trabajo para una compañía de marketing como teleoperadora, y en una entrevista para la revista francesa Maison&Travaux, reveló el que según ella es el único truco eficaz para terminar con estas llamadas para siempre.

Esta explicaba que "mientras una persona no conteste su número permanece en la lista de devolución automática de llamadas", provocando que las llamadas se repitan a lo largo de los días hasta que se conteste, por lo que ignorarlas no es buena idea.

La clave según ella, es pedir explícitamente que te eliminen de la lista de contactos comerciales de esa empresa, y te tendrán que hacer caso debido a la legislación sobre estas prácticas. Y también recuerda que las personas al otro lado del teléfono no tienen la culpa de llamarte, sino que están haciendo el trabajo que les mandan, por lo que siempre hay que tratar de ser lo más respetuoso posible.

Si sigues recibiendo llamadas sin parar, y sospeches que los que te llaman no están respetando la ley, puedes probar con esta frase "mágica" que suele hacer que te cuelguen al instante y con suerte no te vuelvan a llamar.