WhatsApp lo cambia todo y ya no funciona como antes: la próxima vez que abras la app te encontrarás con este modo

WhatsApp es una de las apps más populares del mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales por todo el planeta. Se ha convertido en la principal forma de comunicación para la mayoría de personas, con la ventaja que permite hablar con tus seres queridos a través de mensajes, llamadas y videollamadas entre otras formas.

Y es que la app de Meta trabaja constantemente para actualizarse y ofrecer cada vez más funciones y herramientas para los usuarios. Pero a pesar de que es una plataforma de mensajería, y que principalmente todo lo nuevo que introducen son medidas para mejorar la comunicación desde cualquier formato, lo cierto es que de vez en cuando introducen novedades con otro enfoque.

El cambio más sonado y que realmente no tiene nada que ver con la mensajería, es la introducción de la Inteligencia Artificial de la compañía, Meta AI, como si fuera un chat más de la app. Aquí los usuarios pueden hacer todo tipo de consultas, peticiones y preguntas a la IA como con cualquier otro chatbot como ChatGPT.

Y parece que WhatsApp va a seguir con esta tendencia de comenzar a ofrecer más funciones y aspectos fuera de la mensajería como tal, y comenzar a ser una app que usamos para más cosas.

Y como acaban de detectar los investigadores del medio especializado en WhatsApp, WABetaInfo, la compañía prepara una actualización para los dispositivos de Android (seguramente más tarde llegará a iPhone también) enfocada en la fotografía.

Al parecer, la app está trabajando para introducir el modo nocturno en la cámara interna, que básicamente servirá para cuando estás en un entorno oscuro y con poca luz, aparecerá un icono de una luna que al presionarlo se activa un modo que optimiza el brillo y la nitidez de las fotos tomadas en la oscuridad, sin filtros ni efectos extraños en el modo selfie.

Con esto las imágenes pasarán a ser más nítidas al ajustar la exposición y reducir el ruido digital. Según han podido ver, este modo nocturno no se activa automáticamente, sino que tiene que ser el usuario quien decide si activarlo o no.

Puede sonar que no es gran cosa, pero es un pasito más de WhatsApp en el objetivo de que pasemos más tiempo en dicha plataforma y hagamos más cosas desde ella. Lo más seguro es que en los próximos días vaya llegando esta actualización a los usuarios.