Estas son las seis aplicaciones que debes desinstalar de inmediato si quieres proteger tu cuenta bancaria

Nuestros teléfonos móviles se han convertido en el principal objetivo de todos los ciberataques por el principal motivo de que son el lugar donde almacenamos la mayor cantidad de información personal y también bancaria, que en los tiempos que corren son las claves para cualquier estafa, engaño o robo.

Por esa razón, los atacantes tienen muchas formas de tratar de conseguir esta información, y una de las más peligrosas para los usuarios es la de infiltrarse de manera sigilosa en nuestros dispositivos para que, sin saberlo nosotros puedan sonsacar estos datos que están buscando.

Esto lo pueden hacer mediante mensajes que contienen enlaces fraudulentos, archivos que al descargarlos contienen un malware malicioso o directamente suplantando apps que parecen legítimas, pero que en realidad no lo son.

En esta ocasión, los investigadores de Kaspersky están mandando una alerta urgente a cientos de usuarios por haber encontrado varias apps de VPN que en realidad esconden un virus que puede robarte tus datos bancarios y dejarte la cuenta a cero. Paradojamente, las redes privadas virtuales (VPN) son apps de seguridad, ya que te permiten crear una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet.

Desde Kaspersky han señalado hasta seis apps de VPN que en realidad son maliciosas y que deberías eliminar de inmediato de tu smartphone:

MaskVPN DewVPN PaladinVPN ProxyGate ShieldVPN ShineVPN

Los expertos señalan que es muy importante eliminar cuanto antes estas apps debido a que ponen en riesgo todos los datos sensibles, como contraseñas, historial bancario y otros detalles personales, que tengas almacenados en tu dispositivo.

Los expertos señalan que el número de personas afectadas por estas aplicaciones fraudulentas aumentó en un 89% durante el tercer trimestre de 2024. Para evitar estas apps maliciosas recuerda descargar siempre desde fuentes fiables y oficiales, y evita siempre aquellas que prometen servicios gratuitos sin ofrecer garantías de protección.