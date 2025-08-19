Una nueva estafa bancaria pone en alerta a miles de usuarios: "Tienes una transferencia retenida..."

Por desgracia, las estafas bancarias se han convertido en el pan de cada día, y es que para los ciberdelincuentes es muy sencillo hacerse pasar por una entidad financiera y los resultados son muy beneficiosos para estos, ya que sin mucha inversión logran robar fácilmente miles de euros.

El mayor peligro que hay es que estos engaños son muy difíciles de detectar debido a que con la tecnología existente, los ciberdelincuentes son capaces de infiltrarse entre las comunicaciones oficiales con tu banco, es decir, se cuelan en la misma cadena de SMS que tienes con tu banco cuando te envían mensajes de confirmación de pagos o códigos de verificación.

Una vez dentro de las comunicaciones, envían mensajes que te ponen en alerta, llaman tu atención y te urgen a actuar con rapidez y sin pensarlo dos veces. El problema es que cualquier usuario que sea cliente de la entidad bancaria es una víctima potencial, y el fraude se comete con algo tan fácil como hacer clic en el enlace adjunto del mensaje.

En esta ocasión, están alertando de una nueva forma de engaño que comienza, como decíamos, con un SMS en el que nos dicen: "Tienes una transferencia retenida, para activar tus operaciones y evitar el bloqueo de sus cuentas ingrese aquí (enlace fraudulento)".

Como nadie quiere que bloqueen sus cuentas, la mayoría de usuarios "pican" y siguen el enlace en donde les hacen ingresar sus contraseñas de acceso actuales, además de otros datos personales como nombre, dirección o incluso el número del DNI.

Cómo defenderte de este engaño

Tu banco nunca te pedirá por SMS que facilites tus claves de acceso o los datos de tu tarjeta.

Verifica el remitente , sin olvidar que los ciberdelincuentes pueden ocultarse tras un contacto real.

Personaliza tus opciones de seguridad, tanto del móvil como de tu banca electrónica.

Ten sentido común: niégate a morder el anzuelo, simplemente no respondas a los mensajes sospechosos para evitar riesgos.